Incendio en Centenario: dos adultos mayores perdieron casi todo en minutos

Un fuego accidental destruyó un galpón y gran parte de una vivienda. Dos hermanos lograron salir gracias a la rápida intervención policial.

Un violento incendio consumió por completo un galpón y afectó seriamente una vivienda prefabricada ubicada en Centenario . El siniestro, que comenzó de forma accidental, dejó a dos hermanos, adultos mayores, prácticamente sin pertenencias y movilizó a vecinos, policía, bomberos y personal de salud.

Según informaron, el incendio se inició este lunes pasadas las 10 en el límite entre dos terrenos , ubicados en la esquina de Chubut y Bartolomé Mitre, por una freidora que habría tomado fuego de manera accidental. Las llamas avanzaron rápidamente hacia un pequeño depósito donde se encontraban dos garrafas, que explotaron y agravaron la situación. Desde allí, el fuego alcanzó la vivienda en la que se encontraban dos hermanos de edad avanzada .

El momento de mayor tensión ocurrió cuando efectivos de la Comisaría Quinta llegaron y lograron evacuar a tiempo a los dos ocupantes. Para ese entonces, el fuego ya había tomado todo el galpón y parte del techo del tinglado comenzaba a desprenderse por la intensidad del calor.

Incendio adultos mayores centenario (1) Gentileza Centenario Digital

La intervención de los uniformados fue clave para evitar una tragedia, ya que ambos adultos se encontraban dentro de la casa mientras las llamas avanzaban.

A pocos minutos se sumaron dos dotaciones de bomberos voluntarios, que iniciaron un arduo trabajo para controlar la situación. Las altas temperaturas y la cantidad de material combustible hicieron que, por momentos, incluso los árboles de la vereda ardieran.

Por su parte, los dos hermanos fueron contenidos por policías y vecinos que también observaban como las llamas arrasaban con sus pertenencias.

Incendio adultos mayores centenario (2) Gentileza: Centenario Digital

Los daños solo fueron materiales

En el lugar también intervino una ambulancia del Hospital Natalio Burd. El personal de enfermería asistió a los dos adultos mayores, quienes presentaban signos de estrés y presión elevada por el impacto emocional, aunque su salud general no corría riesgo. Bomberos confirmaron que la afectación estructural fue severa: entre un 70 y un 80% de la vivienda quedó destruida, incluyendo un dormitorio y gran parte del techo.

Pese al daño, los equipos de emergencia lograron ingresar una vez controladas las llamas para rescatar documentación, medicación, dinero y otros elementos esenciales que no habían sido alcanzados por el fuego. Esa recuperación parcial fue un alivio dentro del difícil panorama que afrontan los damnificados.

Pese a que el fuego destruyó todo a su paso, los daños solo fueron materiales y los adultos mayores no resultaron heridos.

Incendio adultos mayores centenario (3)

Los vecinos se pusieron una colecta al hombro

La solidaridad vecinal no tardó en aparecer ante el difícil momento que atraviesan los adultos mayores en este momento. Durante este mismo lunes a la tarde, residentes de la cuadra acompañaron a Aurelio y Susana Lillo, los dos hermanos afectados, y comenzaron una colecta urgente para ayudarlos a reponerse.

En un comercio ubicado en Chubut y La Rioja se está reuniendo calzado talle 35 y 40, además de ropa, colchones y otros elementos de primera necesidad, para quienes puedan y deseen colaborar pueden acercarse hasta allí a dejar sus donaciones.