Alerta de tsunami por un terremoto de magnitud 7,6 que golpeó a Japón

Un fuerte terremoto sacudió la costa norte de Japón y la agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami.

Este lunes se registró un impactante terremoto de magnitud 7,6 frente a las costas de Aomori y Hokkaido en Japón , lo que llevó a que la agencia meteorológica declare una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

El sismo se produjo a una profundidad de 50 kilómetros y su epicentro se localizó a 41,00 grados de latitud norte y 142,35 grados de longitud este, según un informe emitido por el CENC y distribuido por Xinhua. El temblor también se sintió en la capital, Tokio , a más de 700 kilómetros de la prefectura de Aomori.

El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) informó en un primer boletín que "ha ocurrido un sismo de magnitud importante en la cuenca del Pacífico" y que sus características están siendo evaluadas por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), luego del fuerte movimiento registrado en Aomori.

La alerta de tsunami se amplió a diversas zonas de la costa del Pacífico

Alrededor de 23.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades japonesas. Debido al sismo, los servicios de trenes bala Shinkansen se suspendieron en toda la costa noreste, mientras que no reportaron por ahora anomalías en las centrales nucleares de Fukushima, Higashidori ni Onagawa.

La situación en Japón desencadenó un alerta de tsunami para amplias zonas de la costa del Pacífico, manteniendo en alerta a Chile y la zona sur de Argentina.

Según las primeras informaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), no habría riesgo de replicas inmediato para Chile, Argentina ni los países vecinos. En las próximas horas las autoridades aguardan un informe más concluyente y mantienen medidas de alerta preventiva en las zonas costeras.

NERV, la aplicación de prevención de desastres que brinda alertas en tiempo real sobre terremotos, tsunamis y otros fenómenos extremos, advirtió: "Se esperan olas de hasta tres metros. Quienes se encuentren cerca de zonas costeras, ríos o lagos deben evacuar a zonas más altas inmediatamente".

The Tsunami Advisory has been upgraded to a Tsunami Warning. Waves of up to 3m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/B7rSTqmvbB — NERV (@EN_NERV) December 8, 2025

Las autoridades de Japón, atentos a las alertas de tsunami

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ordenó la creación de un equipo especial para darle seguimiento a la situación de posible emergencia e instruyó a las autoridades a ponerse a disposición de la población.

"El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas", indicó la mandataria en declaraciones retransmitidos en directo por la cadena NHK.

La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona donde golpeó más fuerte el terremoto, Higashidori y Onagawa, se encuentran revisando la situación en las plantas, donde por el momento no se ha informado de anomalías, indicó el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.

El primer gran terremoto tuvo sucesivas réplicas, entre ellas una de magnitud 5,6, dos de 3,6 y una de 3,9 dentro de la hora posterior. Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países tectónicamente más activos del mundo.