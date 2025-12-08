Un incendio causó la muerte de 25 personas en una discoteca de India: así se originaron las llamas

El siniestro se desató en el primer piso de un club nocturno de Arpora, donde se encontraban turistas y trabajadores.

El fuego se inició en una de las lámparas de la discoteca y se expandió rápidamente por todo el lugar.

Al menos 25 personas murieron en un incendio desatado en una discoteca del distrito de Arpora, en el oeste de India . El fuego comenzó en el primer piso del establecimiento nocturno, mientras un centenar de visitantes disfrutaba de un espectáculo musical.

El ministro en jefe de la región, Pramod Sawant, confirmó el número de víctimas y señaló que entre los fallecidos había trabajadores del establecimiento y también turistas.

En una publicación en redes sociales escribió: "Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa", y agregó que "25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas".

En paralelo, Sawant precisó que tres personas murieron por quemaduras y que el resto lo hizo como consecuencia de la inhalación de humo. Además, autoridades estatales confirmaron que los heridos permanecían estables.

De acuerdo con el relato de testigos, al iniciarse el fuego en una de las luces, parte del público descendió hacia la planta baja, donde se encontraba la cocina, y quedó atrapado junto con personal del establecimiento.

Kristina, bailarina profesional de Kazajistán que realizaba su segunda actuación de la noche cuando se desató el incendio, recordó ese terrorífico momento en diálogo con India Today.

"El incendio comenzó durante mi actuación debido a un cortocircuito. Me quedé en shock. La música se detuvo de repente y no entendí qué había pasado. Empecé a buscar la salida. Estaba llorando y me temblaba la cabeza", reconoció la artista.

La estructura del edificio dificultó la intervención de los equipos de emergencia, debido a que la entrada y la salida eran angostas.

Esas características edilicias obligaron a los bomberos a estacionar los vehículos a unos 400 metros del lugar, informó la agencia Press Trust of India, lo que no hizo más que demorar su acceso al punto principal del siniestro y dificultar las maniobras para asistir a quienes permanecían dentro del inmueble.

Graves irregularidades en la discoteca

Roshan Redkar, funcionario del consejo local, aseguró que el club contaba con un aviso de demolición debido a la falta de permisos de construcción emitidos por las autoridades.

En paralelo, dijo que la orden había sido revertida por funcionarios de mayor jerarquía y que ese antecedente será analizado dentro de la investigación.

Sawant, por su lado, indicó que el establecimiento había incumplido normas de seguridad contra incendios, un punto que formará parte del proceso para determinar responsabilidades administrativas.

Las advertencias de las autoridades luego del incendio

El ministro Sawant visitó el sitio del incendio y anunció que ordenó una investigación para establecer la secuencia completa del hecho y determinar posibles responsabilidades. En ese sentido, señaló que "los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza".

INdia Incendio Así quedó la discoteca de India luego de sufrir un devastados incendio que causó 25 muertos.

Por su lado, el legislador local Michael Lobo informó que se llevará adelante una auditoría en locales similares de la zona para evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad.

El procedimiento incluirá inspecciones en establecimientos con gran afluencia de público, especialmente aquellos vinculados a la vida nocturna. La decisión se tomó luego de que se confirmara que la discoteca operaba en un área turística de alta concurrencia.

Qué dijo Narendra Modi sobre el trágico incendio

El primer ministro, Narendra Modi, calificó las muertes como "profundamente lamentables" y afirmó que se comunicó con Sawant para coordinar asistencia a las personas afectadas.

Por su parte, Rahul Gandhi publicó que "esto no es sólo un accidente; es un fallo criminal de seguridad y gobernanza" y pidió una investigación transparente para determinar responsabilidades.