Una persona murió tras el impactante incendio de su vivienda: qué se sabe

Bomberos Voluntarios fue responsable de apagar las llamas. Por el momento se lleva a cabo una investigación para determinar las causas del incendio.

Este sábado por la tarde se constató que una casa en la calle Libertad al 700 en Neuquén Capital comenzó a arder. La vivienda se consumió totalmente por un incendio en su interior. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y constaron qu e una persona que se encontraba dentro perdió la vida.

El subcomisario Segundo Jefe del cuartel central de Bomberos de la Policía, Raúl Cabeza, indicó a LM Neuquén que fueron alertados por el centro de operación de un incendio en aquel domicilio alrededor de las 20 horas . Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos, que realizaron las tareas necesarias para apagar las llamas y son quienes hallaron restos carbonosos dentro del lugar.

Aunque no trascendió su identidad, el subcomisario reveló que se trató de una persona mayor de edad de sexo masculino que se encontraba en su habitación. La vivienda sólo estaba ocupada por él, por lo que no hubo más heridos en el lugar y las autoridades realizaron tareas operativas en el lugar hasta pasada la medianoche.

incendio neuquen 2

Cómo ocurrió el operativo tras el incendio de la vivienda

Al apagar las llamas, Bomberos Voluntarios realizó las pertinentes tareas de extinción, enfriamiento, ventilación y preservación del lugar del hecho, para determinar causales del incendio.

Por una lado, el área Siniestros de Bomberos se acercó al lugar de los hechos para recabar indicios. En tanto, la investigación quedó a cargo de la División Judicial de la institución, para realizar las tareas de campo necesarias y determinar la causa de los hechos con lo encontrado por Siniestros.

Las llamas consumieron una vivienda en el barrio Islas Malvinas

A mediados de noviembre ocurrió un incendio similar en un barrio neuquino. Una gran nube de humo alertó a los vecinos cuando una propiedad ubicada en el barrio Islas Malvinas comenzó a arder en llamas. A pesar de los graves daños materiales, no se registraron heridos en el incendio.

Alrededor de las 17:15, el Centro de Operaciones Policiales, recibió el llamado de un vecino informando acerca de un incendio en Gregorio Martínez 890, entre las calles República de Italia y Cerro Bandera. Rápidamente, el Cuartel de Bomberos N°2 de Gregorio Álvarez, a cargo de la jurisdicción, tomó conocimiento de la situación y llegó al lugar para sofocar las llamas.

Según explicó el comisario Martín Corzo en diálogo con LM Neuquén, la propiedad afectada fue un monoambiente. "Puntualmente se observó que se trató de un incendio a desarrollar, levantó mucha temperatura", aseguró.

Mientras los bomberos trabajaban en la extinción y enfriamiento del lugar, el personal policial se ocupó de asegurar el perímetro y cortar la calle para evitar la circulación de vehículos.