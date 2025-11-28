San Martín de los Andes: un incendió destruyó por completo un domo turístico

Las llamas se desataron el jueves por la tarde en la zona de El Cipresal. El rápido accionar de los bomberos evitó que el fuego llegue al bosque.

Este jueves por la tarde se registró un incendio que consumió por completo un domo destinado al alquiler turístico . El hecho ocurrió en la zona de El Cipresal , a unos 8 kilómetros de San Martín de los Andes , sobre la Ruta Nacional 40 .

El fuego habría comenzado alrededor de las 15, en un área rodeada de vegetación y con fuerte presencia de viento , por lo que las autoridades debieron activar un operativo conjunto para evitar que las llamas avanzarán hacia el bosque de la cordillera.

Al momento del hecho, no se encontraban personas en el interior de la estructura, por lo que no hubo que lamentar víctimas fatales.

incendio domo 2 El fuego consumió por completo un domo turístico. Federico Soto

Accionar coordinado

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad, una cuadrilla del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y una cuadrilla del Parque Nacional Lanín. Además, por precaución participó personal policial y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencia del Neuquén (SIEN).

El operativo en conjunto logró contener las llamas a tiempo y evitar que el fuego se extienda hacia el entorno natural del complejo turístico. Las autoridades destacaron el accionar coordinado de los equipos de emergencia.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Según se informó, los daños fueron exclusivamente materiales.

Respecto al origen del incendio, desde el Cuartel de Bomberos local comunicaron a LM Neuquén que por el momento se desconocían las causas que lo habría provocado.

Incendios contenidos

En las últimas horas, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén informó el estado de los dos incendios que mantenían en vilo a la región. En el caso del foco, en la zona de Ranquilón, Loncopué, se encuentra contenido. Mientras que el fuego en El Cholar permanece controlado.

Los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego continúan realizando guardia de cenizas en la zona de Caicayén, para evitar reinicios y asegurar la estabilidad del perímetro.

incendio domo Al momento del incendio, no había personas en su intenrior. Federico Soto

Cabe recordar que el Gobierno de Neuquén oficializó esta semana la actualización de las multas por incendios forestales mediante la Resolución 138/25, que fija sanciones de $1,7 millones a $1.700 millones, equivalentes a 1.000 a 1.000.000 de litros de gasoil ultra diesel. La Secretaría de Emergencias recordó que está prohibido hacer fuego en todo el territorio, ante el índice rojo.

La graduación de las sanciones para los infractores, dependerá en primer lugar de los antecedentes. Además, se tendrá en consideración el área afectada, el accionar y colaboración de la persona involucrada y otras variables. La escala de valores fue reformulada para desalentar cualquier tipo de fuego no autorizado ante el incremento del riesgo de incendios rurales y forestales.

Para denunciar un incendio forestal en la provincia, se debe llamar al 911. También se puede realizar la advertencia a través de la web de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales.