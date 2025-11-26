Neuquén endurece multas por incendios: conocé los nuevos valores

El gobierno actualizó los montos de las sanciones en el marco de la emergencia ígnea. Se mantiene en todo el territorio el riesgo extremo en nivel rojo.

La provincia de Neuquén oficializó la actualización de las multas por incendios forestales mediante la Resolución 138/25 , que fija sanciones de $1,7 millones a $1.700 millones , equivalentes a 1.000 a 1.000.000 de litros de gasoil ultra diesel. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos recordó que está prohibido hacer fuego en todo el territorio, ante el índice rojo y los focos activos en Loncopué y El Huecu.

La graduación de las sanciones dependerá de los antecedentes, el área afectada, la colaboración del infractor y otras variables. En diálogo con medios locales, la titular de emergencias Luciana Ortiz Luna insistió en la importancia de “cambiar hábitos” y denunciar cualquier situación riesgosa .

La escala de valores fue reformulada para desalentar cualquier tipo de fuego no autorizado ante el incremento del riesgo de incendios rurales y forestales.

Ortiz Luna destacó los nuevos montos y advirtió que el índice está en rojo, recordando que “en Neuquén está prohibido hacer fuego”. Además, hizo especial hincapié en que la provincia registra dos focos activos en Loncopué y El Huecu. Ambos serían consecuencia de las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos que elevan las probabilidades.

incendios forestales

Emergencia Ígnea

El Gobierno Provincial declaró el Estado de Emergencia Ígnea el 6 de marzo de 2024, a través del Decreto 209/24, como respuesta al incremento del riesgo de incendios rurales y forestales. La medida estableció restricciones estrictas para el uso del fuego en todo el territorio provincial y facultó a los organismos de emergencia a reforzar controles y sanciones ante cualquier foco ígneo provocado.

El 14 de febrero del 2025, se prorrogó la emergencia mediante el Decreto 198/2025, extendiendo su vigencia por un año más. La prórroga se dictó ante la continuidad de condiciones climáticas críticas como las altas temperaturas, la baja humedad y acumulación de material combustible, que mantienen elevado el riesgo de incendios y justifican sostener medidas excepcionales de prevención y control.

Incendio en Epuyén, Chubut. Sigue activo el incendio en Epuyén, Chubut.

Alerta, tormentas eléctricas

Este mismo martes, la Secretaría de Emergencias emitió un aviso por tormentas de variada intensidad que afectarán a las regiones de Vaca Muerta y Confluencia. El fenómeno incluirá actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 60 km/h, caída de granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos.

El alerta abarca a las localidades de Añelo, San Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces, Aguada San Roque y Octavio Pico. Las autoridades solicitan a la población circular con precaución extrema, evitar cruzar sectores anegados y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y de los equipos viales presentes en la zona.

Además, se advierte por la posibilidad de anegamientos, crecidas rápidas de cauces temporales y cortes momentáneos en rutas.

Desde el organismo, pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y actuar con precaución durante el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.