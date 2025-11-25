Escándalo en la AFA: el Gobierno acusa por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia

El Gobierno presentó una denuncia formal contra Ariel Vallejo , el financista señalado como figura cercana al presidente de la AFA , Claudio “Chiqui” Tapia . Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es investigado por presunto lavado de dinero y evasión luego de que ARCA detectara operaciones consideradas irregulares.

Según los reportes oficiales, su empresa habría manejado el año pasado más de $818 mil millones y evadido sumas superiores a los $3 mil millones , lo que desató un escándalo con fuerte impacto político y deportivo.

La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona .

La investigación que salpica al presidente de la AFA

La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. La DGI detectó que Sur Finanzas PSP recibió dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual, que ascendieron a $818.000.000.000.

Maximiliano Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

Entre los sujetos que movieron esa cifra multimillonaria se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”, que según la denuncia no tienen “impuestos activos”. Por este motivo, ARCA escribió en su presentación judicial “presunto origen sospechoso de los fondos”, lo cual derivó en la acusación de supuesto lavado de dinero.

Antes de explicar el detalle de esas transferencias, la denuncia del fisco mencionó una posible evasión tributaria. Para ello es necesario comprender cómo funciona una proveedora de servicios de pago (PSP).

“La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente”, explicó ARCA en su presentación judicial. Esto implica que a través de ella se pueden transferir o recibir fondos desde otras “billeteras virtuales” o desde cuentas bancarias propias o de terceros. Es decir, son intermediarios.

Uno de los aspectos de los movimientos de dinero investigados apunta directamente a una presunta evasión impositiva. Según sostuvo ARCA, las personas jurídicas no están exentas del pago de los impuestos de créditos y débitos. En ese sentido, los denunciantes afirmaron: “SUR FINANZAS PSP S.A. no ha detraído de las transferencias de sus clientes la suma de impuesto nominal – dejándose mencionado que los agentes no han detraído las transferencias entre cuentas de un mismo titular ni otras exenciones subjetivas y/u objetivas". El saldo que reclama el fisco por este concepto llega a $ 3.327.267.047,93.

Luego de esto, la denuncia comenzó a desglosar su acusación sobre presunto lavado de activos, que pone la lupa sobre el movimiento de más de $800 mil millones.

La investigación apuntó a los titulares de las cuentas que realizaron esas operaciones: revisaron los domicilios fiscales, se relevaron datos de consumo y patrimoniales, y la potencial capacidad económica y financiera de cada uno.

Sur Finanzas

Los investigadores llegaron a la conclusión que a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP se operaron $818.000.000.000. De ese total, el 31% son sujetos no categorizados y, dentro de este número el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada.

A esto último hace referencia la expresión de uno de los sabuesos de la exAFP: “un ejército de soldaditos”. Un caso ayuda a comprender: un monotributista de la categoría “D”, identificado como I.M., emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió más de $230 millones. El principal proveedor de esas facturas era Sur Finanzas PSP. Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.

Otro caso en la mira es un monotributista categoría “A”, identificado como B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, no tiene propiedades a su nombre y solo declara un auto de 2008.

La denuncia especificó que los “monotributistas sin capacidad económica” que movilizaron más de mil millones de pesos fueron 32 contribuyentes. En total, operaron más de $193 mil millones, de acuerdo con la presentación judicial.

Asimismo, los “sujetos no categorizados”, que no tienen impuestos activos ante el fisco, cuyas transferencias superaron el umbral de los mil millones, realizaron operaciones que totalizaron $223 mil millones.

En paralelo, según la denuncia, hubo 26 empresas que a través de Sur Finanzas PSP realizaron transferencias. Esas compañías están incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA. Esto se contrapone a una medida del Banco Central que impide que las PSP brinden servicios a “personas o empresas que figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.

Los denunciantes consideraron que “es evidente que SUR FINANZAS PSP S.A. se encuentra en lo que parecería una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos apócrifos, sujetos no categorizados y sujetos persona humana, sin capacidad alguna económica para mover virtualmente los millonarios montos detectados”. Por este motivo, el fisco planteó sus sospechas sobre la presunta “ilicitud de los fondos” e impulsó la acusación por supuesto lavado de dinero.

Los abogados de la DGI reclamaron que se tomen varias medidas de prueba de manera urgente para “desbaratar la continuidad de comisión de delitos de índole tributario”. Entre esos medidas, se mencionan allanamientos, embargos e inhibición general de bienes de los autores de la maniobra, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La relación de Sur Finanzas con la AFA

El dueño de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, un hombre muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Su financiera acaba de cumplir cuatro años de vida. Arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados y hoy tiene más de veinte locales. La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas y hasta ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. También desarrolló una billetera virtual destinada a pequeñas empresas.

Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia, intendentes del Conurbano, y decenas de dirigentes de Primera y del Ascenso. “Somos la billetera del futbol”, suele repetir en sus presentaciones.