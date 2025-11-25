El gobierno va por la AFA: Sturzenegger contra Chiqui Tapia y el retuit de Javier Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado publicó en sus redes y fue replicado por el presidente de la nación.

Nuevamente se intensifica la ofensiva del gobierno nacional contra la conducción AFA y así la pelea por el fútbol argentino recrudece. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , cargó contra Chiqui Tapia y sus secuaces, que atraviesan el momento de más críticas por sus decisiones desde que llegaron al poder en el ente regulador del deporte más popular en el país y en el mundo.

Al funcionario se le sumó su "jefe", Javier Milei, quien replicó a través de las redes sociales el posteo realizado contra el caso de Barracas Central.

Sturzenegger compartió un análisis sobre los puntos que le vienen "regalando" a Barracas , el club del presidente de AFA, a través de los arbitrajes favorables. El Guapo ha sido beneficiado en reiteradas oportunidades por "errores" de los jueces mediante sanciones insólitas.

Algunos ejemplos en el actual torneo Clausura son el partido contra Belgrano de Córdoba, donde le anularon un gol insólito a la visita, también contra Estudiantes en La Plata o frente a Huracán en el cierre de la fase clasificatoria.

El posteo de Sturzenegger

El ministro compartió un análisis sobre los fallos favorables a Barracas, que tendría entre 9 y 18 puntos más de los que les corresponden si no lo hubiesen favorecido algunos de los arbitrajes mencionados.

"¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra como la llegada de Chiqui Tapia a la AFA cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas. Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos. ¡Secame una nuca!".

¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra como la llegada de @tapiachiqui a la @afa cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas. Según la estadística Barracas… pic.twitter.com/ZLhd0vl4PX — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 25, 2025

"Demoledor resultado. El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia", escribió el presidente de la nación en su retuit.

Contexto de "la guerra por el fútbol"

La publicación fue reposteada por Milei y forma parte de la ofensiva del gobierno nacional en su intento de sacarle la administración del fútbol a Tapia y compañía, cuya gestión al frente de AFA es cada vez más cuestionable.

Cabe mencionar que desde la presidencia, Milei y su equipo han realizado distintos movimientos en favor de la llegada de las sociedades anónimas al fútbol de manera formal.

Lo hicieron a través del DNU a mediados de 2024, que fue desestimado por la Justicia meses después.

Además, la cercanía con empresarios o magnates como Foster Gillett buscaron el ingreso a clubes argentinos. Lo lograron en Estudiantes de La Plata, mediante la conexión con Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha con excelente relación con Milei y los suyos.

Lo de Gillett en el fútbol argentino fue un papelón, porque no pudo cumplir ninguno de los compromisos asumidos y Estudiantes estuvo lejos de sacar los beneficio que esa "sociedad" prometía.

Los 15 millones de dólares que le pagaron a Boca por Cristian Medina resultan un monto altísimo para la calidad de jugador en cuestión y la mitad de ese dinero fue puesto por el Pincha.

Además, el magnate se metió en las negociaciones con Rodrigo Villagra de River y Valentín Gómez de Vélez. El mediocampista terminó entrenando en la vía pública en su Rosario natal y el defensor lo hizo en una plaza en Italia, ya que Foster tampoco les cumplió a las partes lo prometido.

Los antecedentes inmediatos de los capitales auspiciados por el gobierno están lejos de ser los mejores, como así también la gestión de Tapia está lejos de mostrar transparencia y genera cada vez más bronca en el público, como pasó en el título otorgado de manera intempestiva a Rosario Central la semana pasada.