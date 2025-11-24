Cómo se jugará la Recopa Argentina, el nuevo torneo de AFA para el 2026

Se dio a conocer quienes la jugarán y cómo será el formato de disputa del nuevo torneo que se estrenará la siguiente temporada.

La AFA , presidida por Claudio Chiqui Tapia, anunció un nuevo certamen para la temporada 2026 del fútbol argentino. Tras la reunión de Comité Ejecutivo en la que, sorpresivamente , se le otorgó un título de campeón a Rosario Central, se anunció la creación de la Recopa Argentina .

El torneo nuevo tiene una particularidad: en caso de empate, habrá definición desde el punto del penal, algo que sucedió en el torneo argentino 88/89. En este caso, el ganador obtendrá dos puntos y el perdedor, un punto. Sí se mantiene la normalidad y si hay un ganador en los 90 minutos: tres puntos al que triunfó y nada al que perdió.

Con respecto a los equipos participantes, serán: el ganador de la Copa Argentina; el ganador de la Supercopa Argentina y el ganador de la Supercopa Internacional. En caso de que un mismo equipo gane las copas Argentina y Supercopa, clasificará el subcampeón de este último. Lo mismo si un club gana ambas Supercopas, clasificará el subcampeón de la edición Internacional.

image

Con respecto a la forma de disputa, se llevará a cabo anualmente, en estadios a designar por la AFA, según el siguiente programa de partidos:

a) Partido 1: ganador Supercopa Argentina contra ganador Supercopa Internacional

b) Partido 2: ganador Copa Argentina contra perdedor partido 1

c) Partido 3: ganador Copa Argentina contra ganador partido 1

El campeón será el que obtenga más puntos. En caso de empate, se tomará la diferencia de gol. Si persiste la igualdad, la mayor cantidad de goles a favor. Si aun así no se resolviera al campeón, menor cantidad de goles en contra. El último punto: el fair play (amarillas y rojas).

AFA quiere castigar a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Central: los detalles

La controversia generada por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual escaló a las oficinas de la AFA. El Tribunal de Disciplina informó, a través del Boletín N° 6793 Bis, la apertura de un expediente contra Estudiantes de La Plata tras la protesta realizada el último domingo.

La imagen del fin de semana Y DEL AÑO: ¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Antes de comenzar el partido de octavos de final en el Gigante de Arroyito, el Pincha cumplió con el pasillo, pero los jugadores visitantes recibieron a sus colegas de espaldas en forma de repudio. La imagen recorrió el mundo y generó muchos adeptos para con la postura de protesta que adoptaron los futbolistas del club platense. Según trascendió, la "sugerencia" fue del presidente Juan Sebastián Verón y los jugadores acataron.

La AFA notificó formalmente a la dirigencia del club, incluyendo al presidente Juan Sebastián Verón, la comisión directiva y el capitán Santiago Núñez. Se les otorgó un plazo de 48 horas para formular su defensa y enviar su descargo por el "eventual incumplimiento" del protocolo de reconocimiento.

Además de las autoridades, el Tribunal mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones. Entre ellos figuran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario. De manera curiosa, Alario, quien era suplente, fue señalado por haberle comunicado previamente a Fatu Broun y Ángel Di María lo que ocurriría.

image

El reglamento interno, publicado en el Boletín N° 6625 en febrero, establece que el pasillo de reconocimiento es obligatorio y debe realizarse "mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo". Además, prohíbe explícitamente "gestos de burla o de provocación" que desvirtúen el espíritu del reconocimiento. La decisión de Estudiantes, que se tomó luego del informe arbitral de Pablo Dóvalo, profundiza la grieta con la dirigencia de la AFA.