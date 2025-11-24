"A partir de mañana": Marcelo Gallardo habló del futuro de River

El entrenador del Millonario brindó la conferencia de prensa luego de la derrota por 3 a 2 ante Racing que sentenció su eliminación del Torneo Clausura.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo , lamentó la derrota ante Racing por 3-2, que significó su eliminatoria en los octavos de final del Torneo Clausura , y afirmó que la caída “puede ser una consecuencia de lo que fue el último trimestre”. Además, el entrenador comentó que se les hizo “muy difícil” sostenerse "como equipo” y que se va “desilusionado” por la diferencia entre el principio del año y el final.

Con la derrota, River quedó afuera en la primera instancia eliminatoria y perdió una gran chance de jugar la Copa Libertadores 2026, por lo que ahora deberá esperar que Boca o Argentinos Juniors sean campeones del Clausura, para poder jugar la instancia previa del certamen continental.

Autocrítico luego de un final de año pésimo y asumiéndose como el “primer responsable”, Gallardo aseguró que "a partir de mañana" comenzará a trabajar en la reestructuración del plantel de primera y en diagramar la pretemporada .

“Es una situación incómoda y hay que hacerse cargo”, comentó el DT, que hubiese querido llegar al final del año “con objetivos en juego” y contó que se va a tomar unos días para “reflexionar y revisar qué cambiar para que esto no termine así”.

Marcelo Gallardo-Conferencia-Portada.jpg

En cuanto a los ingresos de los mediocampistas Matías Galarza Fonda y Juan Portillo, que saltaron al campo con el partido en ventaja por 2-1, el entrenador de 49 años explicó sus ingresos poniendo el foco en que son “dos jugadores jóvenes y frescos que entraban para reemplazar a dos experimentados” y les quitó responsabilidad en la remontada del rival, ya que Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los volantes reemplazados, “ya estaban pidiendo el cambio por lo dinámico que era el partido”.

“Seguramente he fallado y soy muy autocrítico” volvió a reconocer el DT, quien de todas formas aclaró que no se va a “desnudar delante de todos” ya que su procesión es interna y recordó: “Soy responsable cuando las cosas no salen, pero cuando salen suelo serlo también. Lo asumo como año malo en mi carrera, pero también tuve años buenos”.

Por último, Gallardo lamentó la falta de “fuerza mental y futbolística” luego de la derrota con Palmeiras por Copa Libertadores y opinó que deben “descomprimir”, debido a que “las cabezas están demasiado cargadas y eso hace que todo cueste más”, sentenciando: “Este fue un año en el que fallamos, y en lo que viene no debemos fallar”.

La derrota de River vs Racing

Apenas a los 3 minutos de iniciado el encuentro, Santiago Solari agarró dormido a River y convirtió el 1 a 0 con un gran cabezazo para abrir el marcador en el Cilindro de Avellaneda. El gol tuvo cierta polémica, ya que el VAR debió revisar la posición de Tomas Conechny en el inicio de la jugada.

Luego de la apertura del marcador, el Millonario tuvo una doble oportunidad clara para llegar al empate, aunque Facundo Cambeses mantuvo el arco de la Academia a salvo. En los minutos posteriores, los de Gustavo Costas continuaron dominando el balón, pero sin posibilidades certeras de ampliar la ventaja.

En un momento donde la Academia no podía mantener la posesión, Marcelo Gallardo hizo tres cambios que dieron su resultado: uno de ellos fue el ingreso de Ian Subiabre, quien con asistencia de Sebastián Driussi convirtió el empate a los 17 minutos del segundo tiempo.

El golpe para Racing fue duro: dos minutos después, llegó el gol que dio vuelta el marcador. Esta vez Subiabre fue quien dio la asistencia, para otro de los jugadores que ingresaron: Juan Fernando Quintero.

Los cambios también fueron la clave para el conjunto de Avellaneda: Costas mandó a la cancha a Adrián Fernández, quien apareció por el costado izquierdo y con un remate violento, ayudado por un rebote, anotó el 2 a 2.

El duelo de locos no podía terminar de otra forma: Gastón Martirena convirtió de carambola para darle la victoria a Racing en el último minuto del tiempo adicionado.