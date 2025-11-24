Los mejores memes de la eliminación de River ante Racing

El Millonario cayó por 3 a 2 ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda y quedó fuera del Torneo Clausura, lo que desató una oleada de burlas.

River quedó eliminado de forma agónica frente a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol . En un partido de locos, donde la Academia empezó 1 a 0 arriba , los de Marcelo Gallardo habían logrado darlo vuelta por 2 a 1, pero tras un gol en contra de Lucas Martínez Quarta y una anotación de Gastón Martirena a los 90+3', el equipo local se llevó la victoria y clasificación por 3 a 2.

De esta forma, los mejores memes no tardaron en aparecer en las redes sociales. Los hinchas de Boca fueron los que se burlaron principalmente, luego de un año atípico del Millonario que no ganó ninguno de los títulos que jugó en el año y ahora dependerá de que el Xeneize, Argentinos Juniors o Lanús salgan campeones para jugar el repechaje de la Copa Libertadores en 2026 .

Racing derrotó a River por 3 a 2 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después. Con el triunfo agónico, el elenco de Gustavo Costas se clasifica a los cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.

van a tener que gritar los goles de Boca para poder jugar repechaje de libertadores pic.twitter.com/fafqdYNHaW

"no podés gritar un gol ajeno" Yo con el 3 a 2 de Racing al minuto 49 pic.twitter.com/XNigRTJNlB

Cambiaron el reglamento porque quedaban siempre afuera por penales y no llegaron al alargue. pic.twitter.com/uEXs9Kam2j

Racing convirtió en su primera llegada de ataque, a los tres minutos, con un centro del lateral Gabriel Rojas que fue cabeceado al gol por el extremo Santiago Solari, con un frentazo a la carrera.

River no llegó hasta los 25 minutos, con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi y posterior disparo desde el costado izquierdo del área del volante Ignacio Fernández, que generó una doble atajada del arquero Facundo Cambeses.

A los 41 minutos, Gabriel Rojas remató un tiro libre a pocos metros del área buscando el ángulo izquierdo del guardameta Franco Armani, con un tiro que se fue cerca del travesaño. Dos minutos después, un centro bajo desde la derecha habilitó al delantero Tomás Conechny, que se desprendió por el primer palo pero erró el cabezazo.

La “Academia” volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo desde el costado izquierdo del volante Agustín Almendra que salió seco y fue despejado por Armani, cerca de su poste derecho.

El “Millonario” alcanzó la igualdad en su primera llegada del complemento, a los 17 minutos, con un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo que permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, quien puso el centro atrás para que el atacante Ian Subiabre convierta el empate.

Un minuto después, el volante Juan Fernando Quintero controló un rechace defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda, con un disparo que fue pegado al palo izquierdo de Cambeses y se convirtió en el 2-1.

El conjunto local volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red.

Cuando iban tres minutos de descuento de la segunda mitad, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Gastón Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea para convertir el 3-2 final.