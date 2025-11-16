La bronca de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River: "No te lo voy a permitir"
El Muñeco estalló luego de que un comunicador pusiera en entredicho su compromiso y autoexigencia. "¿Vos me conocés a mí?", respondió enojado.
El empate sin goles entre River y Vélez por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura dejó al equipo de Núñez en una situación complicada respecto a su clasificación a la próxima Copa Libertadores. El resultado, que se sumó a una seguidilla de actuaciones flojas, profundizó la incertidumbre y obligó al Millonario a depender de que se liberen cupos o a salir campeón si quiere asegurar su presencia en el certamen continental.
Gallardo se calentó con un periodista en la conferencia
En ese contexto cargado de tensión y bronca contenida, Marcelo Gallardo volvió a presentarse en conferencia de prensa, donde su malestar quedó en evidencia, especialmente en un cruce que mantuvo con un periodista en el cierre. Antes de ese momento, el Muñeco dejó entrever su preocupación por el presente futbolístico del equipo y reconoció que atraviesan uno de los peores tramos de su ciclo. Sin embargo, se mostró confiado en la posibilidad de revertir la situación: sostuvo que “en un contexto de negatividad, la cosa no fluye con naturalidad”, pero remarcó la necesidad de seguir trabajando para recuperar la identidad perdida.
“No le veo otra salida. En algún momento va a terminar dándose vuelta, no va a durar para siempre. El que esté débil, acá no puede estar”, afirmó, en alusión a la mala racha que envuelve al elenco de Núñez y que afecta tanto el rendimiento colectivo como la confianza de los jugadores. Tras esa autocrítica inicial, la conferencia tomó un rumbo más áspero con la última pregunta de la noche, que apuntó a si el DT mantenía el mismo nivel de exigencia consigo mismo y con el plantel que en su anterior etapa como entrenador del club.
La consulta descolocó por completo al estratega, quien respondió de inmediato, visiblemente molesto: “¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos creés que no? ¿Vos me conocés a mí?”. El ídolo máximo del cuadro porteño subrayó que siempre se hizo cargo del funcionamiento del equipo y que jamás había eludido responsabilidades, pero dejó en claro que consideraba inaceptable que se pusiera en duda su profesionalismo. “No te lo voy a permitir, porque sé la exigencia que tengo conmigo y para este club”, sentenció.
"Acepto que digan que no damos dos pases seguidos"
El tema, de todas formas, no quedó ahí: el campeón en Madrid profundizó su descargo y marcó un límite respecto a lo que considera una crítica válida. Señaló que acepta que se diga que River “juega mal” o que “no da dos pases seguidos”, pero sostuvo que poner en cuestión su compromiso es “meterse con su profesión” y cruzar una línea inaceptable. “Eso no te lo voy a permitir”, reiteró, muy ofuscado.
