La casa de una figura de River fue afectada por la explosión en Spegazzini

La localidad de Ezeiza se vio envuelta en un desastre el viernes por la noche tras la explosión en un parque industrial.

Tras el incendio en Carlos Spegazzini por una explosión de enorme magnitud en el parque industrial local—presuntamente vinculado a productos agroquímicos — la casa del arquero de River , Franco Armani, se vio afectada y el arquero no pudo dormir en su casa.

El hecho provocó una onda expansiva que alcanzó hasta cuatro kilómetros y dentro de ese radio se encuentra la vivienda de Armani, que sufrió daños materiales. Si bien no estaba en su domicilio al momento del siniestro , el susto fue significativo, especialmente porque se registraron al menos 20 heridos en la zona.

Los daños en la casa del “Pulpo” no fueron graves, pero las autoridades impidieron su regreso por la presencia de químicos en el ambiente y el cierre preventivo del barrio.

La nube de humo tóxica, visible desde distintos puntos del sur del conurbano, obligó a evacuar a vecinos y a desplegar un fuerte operativo con bomberos, Policía Bonaerense y servicios de emergencia, que trabajaron durante horas para controlar las llamas que alcanzaron los 20 metros de altura.

Armani y su familia debieron trasladarse a un hotel para resguardarse hasta que la situación se normalice, algo que se definirá en las próximas horas según el monitoreo ambiental.

armani river.jpg

La vivienda permaneció inaccesible durante toda la noche debido a los riesgos derivados de los químicos, mientras los bomberos continuaban enfriando la zona para evitar nuevos focos. Afortunadamente, ningún integrante de la familia del arquero resultó herido.

En paralelo, las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron derivados al Hospital Interzonal de Ezeiza y otros centros de salud de Canning, mientras se aguarda el resultado de las pericias para determinar el origen exacto de la explosión.

River visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores

River, que viene de perder categóricamente en el Superclásico ante Boca, visitará este domingo a Vélez en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Adrián Franklin estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de perder 2-0 ante Boca en el Superclásico que se disputó el domingo en el marco del interzonal de la anteúltima fecha del Torneo Clausura. El ´Millonario´ dejó una pauperrima imagen ante su máximo rival, no pateó al arco y acrecentó la crisis en River que quedó complicado para clasificar a la próxima Copa Libertadores de América.

Para clasificar a los playoffs de este Torneo Clausura, River solo deberá ganarle a Vélez pero, en caso de empatar o perder, victorias de equipos como San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín o Gimnasia La Plata podrían dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.

Por otro lado, para darse su clasificación a la edición 2026 del certamen continental, River deberá ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y el Millonario ingresará a la fase de grupos.

River (1) (1)

Para este partido ante el Fortín, el director técnico tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, de gira con su selección por la fecha FIFA, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca.

Por ello, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo reemplazando a Martínez Quarta mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente. Además, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina pelean por el lugar que dejará Maximiliano Meza que, el domingo ante Boca, tuvo que ser sustituido a mitad del primer tiempo por una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, por lo que estará tres meses sin jugar.

El colombiano Juan Fernando Quintero volvería a ser titular reemplazando a su compatriota Castaño y hará que se rompa la línea de cinco defensores, parándose detrás de los dos delanteros que serán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de perder, el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, 2-0 ante Gimnasia La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final del certamen, Vélez puso en riesgo su localía en los mismos y, de caer ante River y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.