La Plata: encontraron muerta una psiquiatra en su casa y sospechan de un amigo

La mujer, de 67 años, vivía sola en City Bell. Los investigadores creen que fue un robo que “se fue de las manos” y analizan el rol de un allegado.

La psiquiatra fue hallada en su casa ubicada sobre la calle Cantilo, en City Bell, partido de La Plata.

El enigma sacude a la localidad de City Bell, en La Plata donde una reconocida psiquiatra de 67 años fue hallada muerta en su vivienda y la principal hipótesis apunta a un robo que derivó en un ataque violento. Aunque no hay detenidos, los investigadores sospechan de un amigo y creen que varias personas ingresaron al domicilio.

La mujer habría intentado defenderse antes de sufrir un infarto , además de presentar heridas cortantes que le provocaron una importante pérdida de sangre.

La mujer vivía sobre la calle Cantilo , entre 15A y 17. La Policía llegó el sábado al domicilio tras el llamado al 911 de un allegado a la víctima que, de momento, no está libre de sospechas .

Los policías y los investigadores de la fiscalía que conduce Álvaro Garganta encontraron en la casa todos los indicios de un robo: la escena del crimen estaba desordenada y faltaban objetos de valor.

Vivienda de La Plata donde asesinaron a la psiquiatra. Vivienda de La Plata donde asesinaron a la psiquiatra.

Al fiscal Garganta le llegó este domingo el resultado de la autopsia sobre el cadáver de V.F. El informe indica que tenía lesiones de defensa, y que sufrió diversos cortes en distintas partes del cuerpo. La mujer presentaba cortes en un dedo y en el mentón, además de un golpe en el rostro.

La causa de la muerte de la psiquiatra

Según determinaron los forenses, la mujer -viuda y sin hijos- murió por causa de un shock hipovolémico producido por la gran cantidad de pérdida de sangre.

Una fuente cercana a la investigación confirmó a Infobae que “no fue un gran robo. No se llevaron mucho, se ve que algo se les fue de las manos y terminó como terminó”. Hasta el momento la causa quedó caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

Garganta ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para dar con los sospechosos además de haber secuestrado el teléfono de la víctima para encontrar allí alguna indicio.

Una posibilidad es que los asesinos hayan entrado al domicilio creyendo que no había nadie, con el fin de cometer lo que se conoce como “escruche” (el robo de los objetos de una casa cuando sus ocupantes no están), y que inesperadamente se encontraron con la mujer allí.

En esa misma línea, no descartan que alguno de los autores del crimen sea conocido de la víctima, por eso se le secuestró el teléfono celular a la persona que llamó al 911.

Brutal ataque en una escuela de La Plata

Días atrás La Plata también fue escenario de un brutal ataque en una escuela primaria, cuando un grupo de padres y alumnos atacó a docentes y directivos. Esto derivó en que la directora del establecimiento terminara internada.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles, en el edificio de la escuela primaria N° 80 de la localidad de City Bell, partido bonaerense de La Plata.

La secuencia comenzó en pleno recreo cuando dos alumnos y una alumna empezaron a golpearse entre ellos en el patio. El enfrentamiento evolucionó de inmediato y obligó a intervenir al personal docente y a auxiliares, que intentaban separarlos.

la escuela primaria N° 80 de la localidad de City Bell La escuela primaria N° 80 de la localidad de City Bell fue escenario de una violenta pelea.

“Era casi imposible interceder por la violencia con la que se agarraron. Junto con otros maestros y auxiliares intentamos calmarlos, pero terminamos recibiendo algunos golpes también”, contó una de las maestras al diario local El Día.

El enfrentamiento entre alumnos derivó en una escalada en violencia

Después de lograr tranquilizarlos, las autoridades decidieron convocar a las familias para informarles lo sucedido y pedir que retiraran a sus hijos. Sin embargo, la llegada de los padres no trajo calma: por el contrario, desencadenó una agresión colectiva.

De acuerdo con el registro policial y testimonios de docentes citados por el mencionado diario, varios alumnos seguían alterados y muchas familias se sumaron al clima de tensión. Entre gritos, insultos y empujones, adultos y estudiantes comenzaron a agredir a maestros y directivos. Hubo sillas arrojadas, tirones de cabello y golpes de puño.

“Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, porque le pegaron justo en una várice”, añadió la maestra citada por El Día.

La directora tuvo que ser trasladada en ambulancia por los traumatismos recibidos, especialmente en una pierna, informó el diario platense.