Brutal ataque en una escuela: estudiantes junto a sus padres golpearon a docentes y directivos

Todo comenzó en el patio del colegio, entre gritos, insultos y golpes. La directora terminó internada en el hospital.

Otro grave caso de violencia escolar ocurrió en una escuela primaria, cuando un grupo de padres y alumnos atacó a docentes y directivos. Esto derivó en que la directora del establecimiento terminara internada.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles, en el edificio de la escuela primaria N° 80 de la localidad de City Bell, partido bonaerense de La Plata.

La secuencia comenzó en pleno recreo cuando dos alumnos y una alumna empezaron a golpearse entre ellos en el patio. El enfrentamiento evolucionó de inmediato y obligó a intervenir al personal docente y a auxiliares, que intentaban separarlos.

“Era casi imposible interceder por la violencia con la que se agarraron. Junto con otros maestros y auxiliares intentamos calmarlos, pero terminamos recibiendo algunos golpes también”, contó una de las maestras al diario local El Día.

violencia escolar (2)

El enfrentamiento entre alumnos derivó en una escalada en violencia

Después de lograr tranquilizarlos, las autoridades decidieron convocar a las familias para informarles lo sucedido y pedir que retiraran a sus hijos. Sin embargo, la llegada de los padres no trajo calma: por el contrario, desencadenó una agresión colectiva.

De acuerdo con el registro policial y testimonios de docentes citados por el mencionado diario, varios alumnos seguían alterados y muchas familias se sumaron al clima de tensión. Entre gritos, insultos y empujones, adultos y estudiantes comenzaron a agredir a maestros y directivos. Hubo sillas arrojadas, tirones de cabello y golpes de puño.

“Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, porque le pegaron justo en una várice”, añadió la maestra citada por El Día.

escuela-primaria-n-80-city-bell-2

La directora tuvo que ser trasladada en ambulancia por los traumatismos recibidos, especialmente en una pierna, informó el diario platense.

Según informó la Municipalidad de La Plata a La Nación, la escuela depende de la gobernación bonaerense. Consultados sobre los hechos, ni la Dirección General de Cultura y Educación ni el Ministerio de Seguridad provinciales contestaron, pese a los reiterados intentos. Tampoco hubo respuesta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba).

No es el primer episodio de violencia escolar en ese colegio

Desde la escuela, que lleva el nombre de Profesora María Elena Altube, recordaron que ya habían atravesado otros episodios de violencia. Uno de los más graves ocurrió el 23 de septiembre de 2024, cuando una alumna de 10 años fue atacada por al menos siete estudiantes de grados superiores en pleno recreo. La niña terminó internada en el Hospital San Roque de Gonnet con múltiples traumatismos y cortes en el rostro y el cuero cabelludo.

“Esto pasa más seguido de lo que se cree. Hace unas semanas hubo otra pelea fuerte entre estudiantes y tampoco la pudieron frenar”, contó la madre de un alumno al diario local.

Según informó El Día, después del ataque, este jueves el predio educativo estuvo custodiado por un móvil policial ante el temor de nuevos episodios por parte de los docentes y administrativos de la escuela. “La intervención de la policía o de agentes de seguridad no es una solución educativa. Es necesaria en casos de violencia, pero también evidencia las falencias del sistema que estamos viviendo en la Argentina”, declaró Álvarez Trongé.