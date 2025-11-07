Otro caso de violencia escolar: se desató una batalla campal de madres y alumnos en el patio del colegio

El violento hecho quedó registrado. Entre los gritos y golpes, se escuchan pedidos de ayuda mientras más personas se suman al tumulto.

En otro caso de violencia escolar, una batalla campal fue protagonizada por madres en una escuela de José c Paz

Una violenta batalla campal se registró esta semana en una escuela secundaria, y se suma a la seguidilla de hechos de extrema violencia que han ocurrido en distintas partes del país en pocos días. Este viernes se conocieron imágenes de una pelea que se inició con una discusión entre dos estudiantes de 4° y 5° año, en un nuevo caso de violencia escolar .

No está claro cuál fue el detonante de la agresión física , pero todo indicaría que por el conflicto entre los alumnos de la Escuela Secundaria N° 14 de la localidad bonaerense de José C. Paz, los padres no se llevaban bien.

Todo ocurrió alrededor de las 13 horas del jueves, cuando salían de la escuela los del turno mañana e ingresaban los de turno tarde. Los golpes ocurrieron en el patio de la institución.

Una madre del colegio aseguró que en esa escuela son constantes las amenazas de bomba, y advirtió que "los alumnos le perdieron el respeto a los docentes".

En las grabaciones se observa cómo dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir, y otros se alejan para no quedar en medio. En cuestión de segundos, una mujer empieza a forcejear con otra, lo que desata una batalla campal.

Otra violenta pelea - madres y alumnos de un colegio de José C. Paz protagonizaron una batalla campal

Entre los gritos, se escuchan pedidos de “pará” y “llamen a la policía”, mientras más personas se suman al tumulto. Las imágenes muestran empujones, golpes y corridas frente a los alumnos que registraban la escena con sus teléfonos.

Mientras varias mujeres se tiraban del pelo entre sí y los docentes y directivos intentaban separarlas, llegó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta. En rigor, la ambulancia que acudió a la escuela asistió a las personas que presentaban golpes y crisis nerviosas.

Qué dijeron los directivos sobre la batalla campal

Desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó por una disputa previa entre dos alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital.

“Estamos trabajando con las familias y el equipo de orientación escolar para evitar que se repitan hechos de este tipo”, indicaron fuentes de la institución.

Se trata del cuarto episodio de violencia en cuestión de días en la Provincia de Buenos Aires. Situaciones similares ocurrieron en Junín, Mar del Plata y La Plata.

Otro ataque: volvió a su ex escuela para agredir a estudiantes y una preceptora

La jornada de clases concurría con normalidad, hasta que una sorpresiva presencia transformó todo en un momento de pánico. En una escuela secundaria un exalumno entró sorpresivamente al edificio de comenzó a agredir a varios estudiantes. En medio del caos, una preceptora terminó herida mientras intentaba intervenir.

Agresión en una escuela de La Plata

El hecho ocurrió en la Escuela Normal 2 de La Plata y fue grabado por los demás estudiantes que estaban en el edificio. La violencia del ataque generó preocupación entre padres y docentes, que piden medidas urgentes para reforzar la seguridad escolar.

El video se viralizó. Allí se pueden ver el momento exacto en que se produjo la agresión, registrando los movimientos bruscos de los alumnos y la intervención de una preceptora que terminó herida. En las imágenes también se pueden ver los golpes de puño y patadas que intercambiaron los alumnos del colegio platense contra el otro joven, ajeno a la institución.