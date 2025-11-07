Giro en la causa por coimas en la ANDIS: Spagnuolo dice que crearon los audios con inteligencia artificial

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad cambió su defensa y sostiene que las grabaciones son falsas.

La defensa de Diego Spagnuolo sostiene que los audios que lo comprometen fueron alterados con inteligencia artificial.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , Diego Spagnuolo , modificó su postura judicial en la investigación por presuntos pagos de sobornos dentro del organismo. Luego de meses sin pronunciarse, ahora sostiene que los audios que lo comprometen son falsos y que fueron manipulados mediante inteligencia artificial .

El cambio de estrategia se consolidó esta semana con la incorporación del abogado Mauricio D’Alessandro , quien asumió su defensa formalmente. El letrado mantuvo parte de los planteos previos presentados por la defensora oficial Florencia Plaza, pero sumó un nuevo eje: solicitó el cierre de la causa al considerar que los hechos denunciados ya fueron investigados y desestimados en un expediente anterior.

De acuerdo con la presentación, esa causa previa fue archivada por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Sebastián Casanello por inexistencia de delito. Según la defensa, ese antecedente impediría reabrir el caso y dejaría sin validez la actual investigación.

El foco en los audios y el debate sobre su validez

El argumento central de la nueva defensa se apoya en la presunta falsificación digital de los audios. D’Alessandro sostiene que la voz de Spagnuolo fue imitada con herramientas de inteligencia artificial y que las grabaciones se obtuvieron sin autorización judicial, lo que vulneraría garantías constitucionales básicas.

Hasta este momento, Spagnuolo nunca había negado la autenticidad de las grabaciones. Su anterior defensa solo había cuestionado el modo en que fueron obtenidas, alegando violación de la intimidad, pero sin discutir su contenido. El giro introducido por D’Alessandro cambia por completo el eje del caso y abre la puerta a una discusión técnica sobre la manipulación de audios mediante IA, un terreno todavía poco explorado en el ámbito judicial argentino.

Por otro lado, fuentes del expediente recordaron que la denuncia original había sido presentada por Alejandro Díaz Pascual, quien en junio pidió reabrir la investigación con base en las grabaciones. El juez Casanello respondió que el archivo previo se mantenía firme, aunque los fiscales sostienen que aquel expediente no fue cerrado con efectos de cosa juzgada, sino desestimado por falta de impulso penal, lo que permite avanzar en una nueva causa.

La definición quedará en manos de la Cámara Federal

La controversia ahora está en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes deberán decidir si los audios continúan dentro del expediente o si se excluyen como prueba.

El abogado Martín Magram, que representa a la familia Kovalivker, también pidió la nulidad de las grabaciones y de todo lo actuado. Sin embargo, el juez Casanello rechazó ese planteo, en línea con el dictamen del fiscal Carlos Picardi, al considerar que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y los defensores no pueden impugnar elementos que aún no fueron revelados.

La estrategia de D’Alessandro busca centrar el caso en la legalidad y autenticidad de las pruebas y, en segundo plano, en la supuesta imposibilidad de reabrir un expediente previamente desestimado. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con las medidas de prueba dispuestas, a la espera de la decisión de la Cámara.

Si los jueces aceptan el planteo, los audios podrían quedar fuera de la causa, lo que impactaría directamente en el desarrollo de la investigación. Si lo rechazan, las grabaciones seguirán formando parte del expediente que analiza los presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, un caso que ahora suma el condimento inesperado de la inteligencia artificial.