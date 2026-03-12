Macabro robo: delincuentes robaron una ambulancia y descubrieron que transportaba un cadáver

El insólito robo de una ambulancia funeraria sorprendió a los delincuentes, que terminaron abandonando el rodado al descubrir el cuerpo.

En las últimas horas se conoció que un grupo de delincuentes robó una ambulancia que transportaba un cadáver hacia la casa velatoria Mariano Flammini Funerales y la abandonaron a pocas cuadras, con el cuerpo intacto en su interior.

El siniestro episodio tuvo lugar este lunes por la madrugada en una casa funeraria de Berisso , provincia de Buenos Aires. Si bien en un principio se intentó desmentir que el vehículo trasladara un cuerpo y trascendió que se trataba de un coche fúnebre, la información fue confirmada al medio local 0221 desde la casa funeraria.

El hecho generó una fuerte conmoción no solo entre los trabajadores del sepelio, sino también en la familia de la persona fallecida, que fue informada casi de inmediato sobre lo ocurrido.

Durante varios minutos hubo incertidumbre por el paradero del vehículo y, sobre todo, por el estado del cuerpo que estaba en su interior. Pese a los contratiempos, el servicio continuó con normalidad y el sepelio se realizó en el horario previsto, a las 9 de la mañana.

El vehículo no presentaba daños y, por la rápida resolución, finalmente no se radicó una denuncia formal. Además, Flammini confirmó que el cuerpo del fallecido seguía dentro del ataúd y no había sido alterado.

Daniel Flammini, encargado de la funeraria, le contó a 0221 que todo comenzó cuando los trabajadores de la ambulancia descendieron unos segundos para levantar el portón e ingresar el cajón al lugar. En ese breve instante, los ladrones aprovecharon para llevarse el vehículo.

Las desopilantes hipótesis alrededor del robo de la ambulancia

El caso trascendió días después y generó un gran revuelo debido a diferentes versiones e hipótesis que comenzaron a circular a través de redes sociales y chats de vecinos.

En las primeras horas del caso circularon versiones cruzadas sobre lo ocurrido. Incluso, según informó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Berisso se había señalado inicialmente que no había un cadáver y que se trataba de un coche fúnebre. Más tarde, esa versión fue desmentida por la propia funeraria, que aclaró que era una ambulancia contratada para el traslado de un fallecido.

"No solamente robaron una camioneta. Esto afecta también a quienes tienen un dolor grande por el fallecimiento de un familiar", expresó el gerente de la funeraria.

