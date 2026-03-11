"¡Tengo hijos, por favor!", el dramático ruego de un chofer de una aplicación de viajes en pleno robo

El violento asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. Los ladrones armados, fingieron ser pasajeros.
Un viaje que parecía rutinario terminó en un episodio de extrema violencia para un conductor de una App. Dos hombres lo asaltaron y en un violento ataque, lo obligaron a bajar del auto. El asalto ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por una cámara instalada en el interior del automóvil.
Las imágenes del hecho circularon rápidamente en redes sociales y generaron fuerte preocupación entre vecinos del barrio donde ocurrió el robo. En el video se observa el momento en que los agresores amenazan al conductor mientras el vehículo se encuentra en movimiento.
Fuentes policiales indicaron que dos hombres se presentaron como pasajeros y sacaron armas de fuego dentro del vehículo. En medio de las amenazas, obligaron al chofer a entregar el auto en cuestión de segundos. Ocurrió en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
El conductor intentó evitar una tragedia y, en medio de la tensión, pidió a los ladrones que no lo mataran. Finalmente fue obligado a descender del auto mientras los delincuentes escapaban con el vehículo.
Un viaje que terminó en un robo violento
El episodio ocurrió durante el mediodía, cuando el chofer realizaba un traslado habitual para la aplicación de transporte en la que trabaja. Dos hombres abordaron el vehículo como pasajeros y el viaje comenzó con normalidad. Minutos después, mientras el auto avanzaba por una calle del barrio, los supuestos clientes sacaron armas de fuego que llevaban ocultas entre la ropa. En ese momento comenzó el asalto.
Los delincuentes apuntaron directamente al conductor y le exigieron que entregara el vehículo y todas sus pertenencias. La situación dentro del auto se volvió extremadamente tensa, con amenazas constantes y gritos dirigidos al chofer.
En el registro de la cámara interna se escucha al conductor implorar por su vida. El hombre trató de explicar que tenía familia y pidió que no le dispararan. A pesar del miedo evidente, el conductor no opuso resistencia. Su única intención era evitar que el ataque terminara con un desenlace trágico.
Amenazas, forcejeos y escape de los ladrones
Durante varios segundos el interior del vehículo se convirtió en un escenario de tensión permanente. Los delincuentes mantuvieron las armas apuntando al conductor mientras repetían amenazas.
En un momento de desesperación, el chofer intentó liberarse para salir del auto y ponerse a salvo. Sin embargo, uno de los ladrones lo sujetó con fuerza para impedir que escapara.
Las advertencias se volvieron todavía más agresivas. Los delincuentes le ordenaron que abandonara el vehículo bajo amenaza directa. Finalmente el conductor del Uber descendió del auto y caminó hacia la vereda. Los asaltantes tomaron el control del vehículo y escaparon rápidamente, dejando a la víctima en la calle.
El robo ocurrió en un horario en el que había circulación de vecinos. En la grabación se observa a varias personas caminando por la zona mientras el asalto se desarrollaba dentro del vehículo.
