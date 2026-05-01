Dramático robo a un nene de 12 años en la calle: el delincuente le sacó hasta la ropa

El violento hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Entre golpes, lo atacó por la espalda y lo tiró al piso. Las imágenes.

Dramático robo a un nene de 12 años: el delincuente le sacó hasta la ropa.

Un brutal robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde un delincuente interceptó a un nene en plena calle para robarle y el quitó hasta la ropa.

El hecho generó indignación y preocupación por parte de los vecinos de la ciudad de La Plata. Fuentes policiales indicaron que un ladrón tiró al piso a un menor de 12 años para robarle cuando iba a la escuela.

Todo ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana del jueves, en calle 29 entre 529 y 530, una zona residencial de la localidad de Tolosa, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Video: el ladrón agarró al nene y lo obligó a sacarse la ropa

Según se pudo constatar en los registros de las cámaras, el nene de 12 años fue sorprendido por un delincuente cuando se dirigía en el recorrido habitual que hace cada mañana para ir a la escuela.

En un sector del recorrido, un delincuente lo sorprendió en plena calle, lo golpeó, le sacó sus pertenencias y le robó hasta el buzo q ue llevaba puesto.

En las imágenes captadas se puede observar el momento en que el ladrón lo atacó por la espalda y lo tiró al piso. El nene no opuso ninguna resistencia.

En ese momento le sacó la mochila y le revisó los bolsillos hasta encontrarle el celular, que también se lo robó. Antes de irse, le pidió que le entregue también su ropa. El ladrón le sacó el buzo y se fue.

Dramático robo a un nene de 12 años: el delincuente le sacó hasta la ropa

Tras el momento de temor que vivió, el nene quedó semidesnudo y de rodillas sobre la vereda. Cuando pudo vestirse, se agarró la cara con sus manos y se puso en cuclillas.

“Es increíble cómo no se salvó ni un nene de 12 años"

Luego de conocerse el hecho, los vecinos de la zona intentaron intervenir para detener al asaltante. Uno de ellos persiguió al ladrón con un objeto en la mano, pero logró escapar y hasta el momento, permanece prófugo.

“Es increíble cómo no se salvó ni un nene de 12 años. Es un hecho que se viene repitiendo bastante seguido en el barrio”, declaró un vecino a Canal Trece.

Según se informó en las últimas horas, el niño se encuentra fuera de peligro físico, aunque profundamente afectado por la traumática experiencia. Las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero del atacante a partir de los registros fílmicos.

Detuvieron a un joven ladrón que robó un celular a punta de cuchillo

Un joven ladrón fue detenido en el oeste neuquino minutos después de amenazar a un adolescente y robarle su celular en una vereda. Su cómplice logró darse a la fuga.

Según informó la Policía, un adolescente menor de edad se presentó en la Comisaría Tercera denunciando que minutos antes había sido víctima de un robo bajo amenaza con arma blanca por parte de dos sujetos, quienes le sustrajeron un teléfono celular marca Samsung.

Con los datos aportados por el joven, que pudo describir a los ladrones y señalar dónde había ocurrido el hecho, efectivos comenzaron un patrullaje por el sector y en inmediaciones de calles Avenida del Trabajador y Gobernador Peri lograron visualizar a los sospechosos ingresando al sector de Toma Pacífica.

En ese contexto, personal de la División Motorizada concretó la demora de uno de los individuos, que fue identificado como un joven de 18 años.

ladron

Posteriormente, la madre del adolescente víctima se acercó a la comisaría para formalizar la denuncia, precisando que su hijo fue abordado y amenazado con un arma blanca para sustraerle un celular.

Como resultado del procedimiento y tras un palpado que se le realizó al demorado, el teléfono fue recuperado y restituido a su propietario tras la radicación de la denuncia, por orden de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Asimismo, se procedió al secuestro del arma blanca presuntamente utilizada en el ilícito.