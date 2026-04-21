Intentaron robar una bicicleta en pleno centro neuquino: uno de los adolescentes terminó demorado

El adolescente fue atrapado en un operativo cerrojo por el sector de calle Alcorta. Secuestraron una mochila y una pinza tipo corta candado.

Un intento de robo de una bicicleta en pleno centro neuquino durante la tarde del domingo quedó registrado por las cámaras de seguridad y derivó en un operativo policial que terminó con un adolescente demorado . En una de las imágenes publicadas por la Policía se observa cómo lo atraparon.

Según informó la Policía, el hecho se produjo alrededor de las 19:47 en la intersección de Juan B. Justo e Irigoyen , donde el domo de vigilancia detectó a cuatro jóvenes cuando intentaban robar una bicicleta atada a un bicicletero. Según las imágenes, uno de ellos manipulaba una pinza corta candado con la que buscaba cortar el sistema de seguridad del rodado.

Tras la alerta radial, el Centro de Monitoreo realizó el seguimiento de los sospechosos mediante las cámaras y logró ubicar nuevamente al grupo en la zona de Perito Moreno y avenida Olascoaga .

intento de robo adolescente bicicleta centro neuquino (2)

Al advertir la presencia policial, los jóvenes escaparon por calle Alcorta hacia el oeste. En las imágenes publicadas por la Policía de Neuquén puede observarse a dos jóvenes en una bicicleta, uno de ellos sobre el manubrio, y a otro que avanzan por el medio de la calle.

La detección del intento de fuga motivó un operativo cerrojo en el sector. En ese contexto, efectivos de la Comisaría Segunda lograron interceptar a uno de los implicados sobre calle Juan B. Justo.

Se trata de un adolescente de 16 años que circulaba en una bicicleta rodado 29. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una mochila y una pinza tipo corta candado que habría sido utilizada en el intento de robo. El menor fue trasladado por personal de la Comisaría del Menor y los elementos quedaron secuestrados en el marco de la causa judicial.

intento de robo bicicleta adolescente

Delitos cometidos por adolescentes en Neuquén: qué dicen las estadísticas

El Informe Estadístico Anual 2025 del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén ofrece una radiografía detallada del fuero penal juvenil desde enero hasta diciembre de ese año. En primer lugar, cabe destacar que en la provincia de Neuquén, los adultos representan el 95,22 %, mientras que los adolescentes apenas el 4,78% de los casos con autor identificado, lo que desmiente su peso en el universo de delitos, según las estadísticas de denuncias provinciales.

El volumen de casos reflejado en el informe es de 856 casos con autores menores en 2025 en toda la provincia. En cuanto al promedio, fueron distribuidos en 71 casos por mes, 16 por semana y 2,3 por día.

En cuanto a los casos ingresados con autores menores de edad en la I Circunscripción (Neuquén) e interior (II, III, IV y V Circunscripción) la gran mayoría se concentra en la capital, con 733 casos en Neuquén y 123 en el interior.

Las cifras anuales son: 2017 con 808 casos, 2018 con 839 casos, 2019 con 957 casos (el punto más alto del periodo), 2020 con 595 casos (el punto más bajo del periodo), 2021 con 602 casos, 2022 con 898 casos, 2023 con 893 casos, 2024 con 772 casos y 2025 con 856 casos.

La comparativa histórica entre el 2017 y el 2025, muestra una estabilización tras años de crecimiento post-pandemia pero revelan que los delitos de menores vienen en descenso ya que la tasa de crecimiento promedio anual del sistema desde 2017 se sitúa en un 5,49%, con 802 casos anuales en promedio.

Cuántos menores de 16 años cometieron delitos en 2025

Las cifras de menores no punibles permiten dimensionar cuál es realmente el peso de los delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años en Neuquén. De un total de 883 autores menores de edad en 2025, el 51,47 %, 454 tenía más de 16 años y el 48,53 %, fueron 428 adolescentes menores de 16 años.

En cuanto a la levedad o gravedad de los delitos, las estadísticas muestran que los delitos cometidos por menores de edad en la provincia de Neuquén durante el año 2025 se caracterizan principalmente por su impacto contra la propiedad y las personas, aunque la gran mayoría no se clasifican bajo la categoría de "delitos graves".

De acuerdo con los datos de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, los delitos se agrupan en las siguientes categorías principales según el título del Código Penal:

Delitos contra la propiedad: Son los más frecuentes, representando el 31,4% del total.

Son los más frecuentes, representando el del total. Delitos contra las personas: Constituyen el 22,1% de los casos.

Constituyen el de los casos. Delitos contra la libertad: Representan el 16,7% .

Representan el . Delitos contra la administración pública: Alcanzan el 13,2% .

Alcanzan el . Delitos contra la integridad sexual: Componen el 10,9%.

A nivel de tipos específicos, los delitos más frecuentes denunciados son:

Lesiones leves: 16,7% (114 denuncias).

16,7% (114 denuncias). Amenazas simples: 13,6% (93 denuncias).

13,6% (93 denuncias). Hurto simple: 11,1% (76 denuncias).

11,1% (76 denuncias). Encubrimiento: 9,1% (62 denuncias).

9,1% (62 denuncias). Robo simple: 9,1% (62 denuncias).

9,1% (62 denuncias). Abuso sexual simple: 8,4%

estadisticas fuero penal juvenil delitos juveniles neuquen

La gravedad de los hechos se puede observar en la baja incidencia de delitos de máxima gravedad y en la tipificación de otros delitos complejos, siendo que de un total de 856 casos cometidos por menores en 2025, el 9,21 %, 78 casos, representan la suma total de delitos graves identificados.