Quiniela La Neuquina hoy: resultados del martes 9 de junio, sorteo por sorteo

La Neuquina corrió cuatro sorteos este martes: La Previa, El Primero, Matutina, Vespertina y Nocturna, con números que van de El enamorado a La Sorpresa.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy martes 9 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Sorteo por sorteo de La Neuquina

La Previa | El 93 abre el martes con El enamorado

En el primer sorteo del día, La Previa de las 10:15, el número ganador fue el 0193. Los dos últimos dígitos, el 93, llevan el signo de El enamorado. Lo completaron el 0802 (2°), el 1377 (3°), el 1584 (4°) y el 2389 (5°).

0193 0802 1377 1584 2389 2975 9057 7878 4418 4569 0546 2352 6323 6700 7327 7572 8383 8567 9392 9999

El Primero | El 30 cierra la mañana con Santa Rosa

Al mediodía, El Primero de las 12:00 entregó el 0130 como ganador. Los últimos dos dígitos, el 30, corresponden a Santa Rosa. El podio lo completaron el 0531 (2°), el 1247 (3°), el 1748 (4°) y el 2441 (5°).

0130 0531 1247 1748 2441 2739 3367 2106 4063 4831 5217 1930 1806 6508 9014 8161 8150 3272 9272 9843

Matutina | El 54 trae La vaca a la tarde

En la Matutina de las 15:00, el número premiado fue el 2754. Sus dos últimos dígitos, el 54, traen el signo de La vaca. Los cinco primeros puestos los completaron el 3012 (2°), el 1453 (3°), el 5653 (4°) y el 2146 (5°).

2754 3012 1453 5653 2146 5374 3261 6870 4457 6840 5055 5615 6311 6888 7060 5632 8182 8845 4194 9715

Vespertina | El 88 cierra el martes con El Papa

El último sorteo del día, la Vespertina de las 18:00, cerró la jornada del martes con el 0388 en el primer puesto. Los dígitos finales, el 88, corresponden a El Papa en la tabla de sueños. Los siguientes lugares fueron para el 0437 (2°), el 8041 (3°), el 1893 (4°) y el 9318 (5°).

0388 0437 8041 1893 9318 5514 6356 3841 6824 4627 5293 9427 6498 6518 6169 3590 8157 8857 4656 9699

Nocturna | El 72 cierra el martes con La Sorpresa

El 9672 encabezó el sorteo número 31692 de la Nocturna de La Neuquina. El 72, conocido en la tabla de la quiniela como "La Sorpresa", se guardó para el final del día y apareció cuando el bolillero ya tenía todo preparado — como corresponde a su nombre.

Lo siguieron el 5035 en segundo lugar y el 8878 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 7834 en cuarto puesto y el 5372 en quinto.

Con La Sorpresa cerrando el martes, la noche neuquina terminó con el mejor de los finales para los apostadores que lo tenían marcado.

9672 5035 8878 7834 5372 2638 3473 6945 4062 4691 5409 5604 6035 0228 3090 7889 6650 8650 5928 9862

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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