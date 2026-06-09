Quiniela La Neuquina hoy: resultados del martes 9 de junio, sorteo por sorteo
La Neuquina corrió cuatro sorteos este martes: La Previa, El Primero, Matutina, Vespertina y Nocturna, con números que van de El enamorado a La Sorpresa.
La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy martes 9 de junio de 2026.
Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.
El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.
Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Sorteo por sorteo de La Neuquina
La Previa | El 93 abre el martes con El enamorado
En el primer sorteo del día, La Previa de las 10:15, el número ganador fue el 0193. Los dos últimos dígitos, el 93, llevan el signo de El enamorado. Lo completaron el 0802 (2°), el 1377 (3°), el 1584 (4°) y el 2389 (5°).
- 0193
- 0802
- 1377
- 1584
- 2389
- 2975
- 9057
- 7878
- 4418
- 4569
- 0546
- 2352
- 6323
- 6700
- 7327
- 7572
- 8383
- 8567
- 9392
- 9999
El Primero | El 30 cierra la mañana con Santa Rosa
Al mediodía, El Primero de las 12:00 entregó el 0130 como ganador. Los últimos dos dígitos, el 30, corresponden a Santa Rosa. El podio lo completaron el 0531 (2°), el 1247 (3°), el 1748 (4°) y el 2441 (5°).
- 0130
- 0531
- 1247
- 1748
- 2441
- 2739
- 3367
- 2106
- 4063
- 4831
- 5217
- 1930
- 1806
- 6508
- 9014
- 8161
- 8150
- 3272
- 9272
- 9843
Matutina | El 54 trae La vaca a la tarde
En la Matutina de las 15:00, el número premiado fue el 2754. Sus dos últimos dígitos, el 54, traen el signo de La vaca. Los cinco primeros puestos los completaron el 3012 (2°), el 1453 (3°), el 5653 (4°) y el 2146 (5°).
- 2754
- 3012
- 1453
- 5653
- 2146
- 5374
- 3261
- 6870
- 4457
- 6840
- 5055
- 5615
- 6311
- 6888
- 7060
- 5632
- 8182
- 8845
- 4194
- 9715
Vespertina | El 88 cierra el martes con El Papa
El último sorteo del día, la Vespertina de las 18:00, cerró la jornada del martes con el 0388 en el primer puesto. Los dígitos finales, el 88, corresponden a El Papa en la tabla de sueños. Los siguientes lugares fueron para el 0437 (2°), el 8041 (3°), el 1893 (4°) y el 9318 (5°).
- 0388
- 0437
- 8041
- 1893
- 9318
- 5514
- 6356
- 3841
- 6824
- 4627
- 5293
- 9427
- 6498
- 6518
- 6169
- 3590
- 8157
- 8857
- 4656
- 9699
Nocturna | El 72 cierra el martes con La Sorpresa
El 9672 encabezó el sorteo número 31692 de la Nocturna de La Neuquina. El 72, conocido en la tabla de la quiniela como "La Sorpresa", se guardó para el final del día y apareció cuando el bolillero ya tenía todo preparado — como corresponde a su nombre.
Lo siguieron el 5035 en segundo lugar y el 8878 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 7834 en cuarto puesto y el 5372 en quinto.
Con La Sorpresa cerrando el martes, la noche neuquina terminó con el mejor de los finales para los apostadores que lo tenían marcado.
- 9672
- 5035
- 8878
- 7834
- 5372
- 2638
- 3473
- 6945
- 4062
- 4691
- 5409
- 5604
- 6035
- 0228
- 3090
- 7889
- 6650
- 8650
- 5928
- 9862
Juego responsable
Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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