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Quiniela La Neuquina hoy: resultados del martes 9 de junio, sorteo por sorteo

La Neuquina corrió cuatro sorteos este martes: La Previa, El Primero, Matutina, Vespertina y Nocturna, con números que van de El enamorado a La Sorpresa.

Quiniela La Neuquina hoy: resultados del martes 9 de junio

Quiniela La Neuquina hoy: resultados del martes 9 de junio, sorteo por sorteo

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy martes 9 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Sorteo por sorteo de La Neuquina

La Previa | El 93 abre el martes con El enamorado

En el primer sorteo del día, La Previa de las 10:15, el número ganador fue el 0193. Los dos últimos dígitos, el 93, llevan el signo de El enamorado. Lo completaron el 0802 (2°), el 1377 (3°), el 1584 (4°) y el 2389 (5°).

  1. 0193
  2. 0802
  3. 1377
  4. 1584
  5. 2389
  6. 2975
  7. 9057
  8. 7878
  9. 4418
  10. 4569
  11. 0546
  12. 2352
  13. 6323
  14. 6700
  15. 7327
  16. 7572
  17. 8383
  18. 8567
  19. 9392
  20. 9999

El Primero | El 30 cierra la mañana con Santa Rosa

Al mediodía, El Primero de las 12:00 entregó el 0130 como ganador. Los últimos dos dígitos, el 30, corresponden a Santa Rosa. El podio lo completaron el 0531 (2°), el 1247 (3°), el 1748 (4°) y el 2441 (5°).

  1. 0130
  2. 0531
  3. 1247
  4. 1748
  5. 2441
  6. 2739
  7. 3367
  8. 2106
  9. 4063
  10. 4831
  11. 5217
  12. 1930
  13. 1806
  14. 6508
  15. 9014
  16. 8161
  17. 8150
  18. 3272
  19. 9272
  20. 9843

Matutina | El 54 trae La vaca a la tarde

En la Matutina de las 15:00, el número premiado fue el 2754. Sus dos últimos dígitos, el 54, traen el signo de La vaca. Los cinco primeros puestos los completaron el 3012 (2°), el 1453 (3°), el 5653 (4°) y el 2146 (5°).

  1. 2754
  2. 3012
  3. 1453
  4. 5653
  5. 2146
  6. 5374
  7. 3261
  8. 6870
  9. 4457
  10. 6840
  11. 5055
  12. 5615
  13. 6311
  14. 6888
  15. 7060
  16. 5632
  17. 8182
  18. 8845
  19. 4194
  20. 9715

Vespertina | El 88 cierra el martes con El Papa

El último sorteo del día, la Vespertina de las 18:00, cerró la jornada del martes con el 0388 en el primer puesto. Los dígitos finales, el 88, corresponden a El Papa en la tabla de sueños. Los siguientes lugares fueron para el 0437 (2°), el 8041 (3°), el 1893 (4°) y el 9318 (5°).

  1. 0388
  2. 0437
  3. 8041
  4. 1893
  5. 9318
  6. 5514
  7. 6356
  8. 3841
  9. 6824
  10. 4627
  11. 5293
  12. 9427
  13. 6498
  14. 6518
  15. 6169
  16. 3590
  17. 8157
  18. 8857
  19. 4656
  20. 9699

Nocturna | El 72 cierra el martes con La Sorpresa

El 9672 encabezó el sorteo número 31692 de la Nocturna de La Neuquina. El 72, conocido en la tabla de la quiniela como "La Sorpresa", se guardó para el final del día y apareció cuando el bolillero ya tenía todo preparado — como corresponde a su nombre.

Lo siguieron el 5035 en segundo lugar y el 8878 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 7834 en cuarto puesto y el 5372 en quinto.

Con La Sorpresa cerrando el martes, la noche neuquina terminó con el mejor de los finales para los apostadores que lo tenían marcado.

  1. 9672
  2. 5035
  3. 8878
  4. 7834
  5. 5372
  6. 2638
  7. 3473
  8. 6945
  9. 4062
  10. 4691
  11. 5409
  12. 5604
  13. 6035
  14. 0228
  15. 3090
  16. 7889
  17. 6650
  18. 8650
  19. 5928
  20. 9862

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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