En fotos: así se vivió el lanzamiento de la temporada de invierno 2026

El evento se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de autoridades del sector público y privado.

Se realizó el evento de lanzamiento de la temporada de invierno 2026 de Neuquén

Se realizó durante la noche de este martes en el exclusivo salón Rüt Haus, de la Costanera Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lanzamiento de la L anzamiento temporada de invierno 2026 .

El evento contó con la presencia de autoridades tanto del sector público como privado. Entre ellos se encontraban el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves , el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet , por el sector público.

El acto estuvo conducido por los actores Mariano Martínez y Anita Martínez. Se mostró la gastronomía de nivel que representa la identidad neuquina con productos de la región. Además, con música de fondo e imágenes de alta montaña de la provincia, se lanzó la temporada invernal en Buenos Aires.

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“El año pasado atravesamos una temporada difícil por la falta de nieve. Cerramos el año hidrológico más seco de los últimos 100 años y eso se sintió en cada uno de nuestros destinos invernales”, recordó la Esteves al tomar el micrófono.

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“Quiero agradecer especialmente al sector privado porque, pese a haber tenido una temporada muy mala en materia de nieve, se reconvirtió e hizo importantes inversiones para seguir creciendo”, destacó. En ese sentido, señaló que quienes visiten la provincia encontrarán centros de esquí y parques de nieve renovados.

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La funcionaria puso en valor las mejoras realizadas en distintos destinos y aseguró que “muchos de los turistas que lleguen este invierno van a encontrar cerros renovados”, al mencionar a Chapelco, Cerro Bayo, Lago Hermoso, Batea Mahuida, Parque de Nieve Primeros Pinos y Caviahue, entre otros atractivos.

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“Estamos muy orgullosos no solamente de Neuquén con el producto nieve, sino de todos los productos que podemos ofrecer para que nos visiten en cualquier época del año”, afirmó Esteves, al remarcar la diversidad de propuestas turísticas de la provincia.

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La ministra también invitó a los visitantes a recorrer los distintos destinos neuquinos durante la temporada invernal. “Los invito a que nos visiten durante el invierno y disfruten de nuestros hermosos entornos naturales”, expresó.

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Por último, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los empresarios turísticos. “El turismo es la principal actividad donde el sector público y el sector privado tienen que trabajar de manera mancomunada. El gobierno está generando el entorno para que los privados inviertan, generen empleo y brinden una excelente experiencia a los turistas”, concluyó.

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La estrategia turística provincial combina inversiones en infraestructura, promociones comerciales y acciones de difusión conjunta entre el sector público y privado, buscando fortalecer una de las actividades económicas más importantes de la región cordillerana.

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