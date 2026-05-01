Robó $3 millones en la Catedral y se fue en remis: el insólito lugar donde lo encontraron gastando la plata

El delincuente fue detenido a 150 kilómetros del lugar, y se conoció que el dinero estaba en la habitación del cura.

El delincuente ingresó a la Catedral, aprovechando que la entrada no contaba con medidas de seguridad, logró sustraer millones en efectivo.

Un insólito hecho delictivo se registró en una iglesia , donde hubo un millonario robo que terminó con la detención de un hombre, que hizo un viaje de dos horas para ir a gastar la plata en el casino.

Un hombre oriundo de La Rioja está acusado de robar en una catedral de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, alrededor de 3 millones de pesos y trasladarse luego hasta la ciudad de Rosario para apostar parte del dinero en un casino .

La captura del delincuente , identificado como Germán Carlos, de 42 años, se logró gracias al seguimiento por cámaras de seguridad y al aporte de testigos. Un operativo relámpago fue clave para reconstruir sus pasos y dar con su identidad.

El robo y un viaje en remis para apostarlo todo en el casino

Según informaron las autoridades, el acusado entró a la Catedral y se llevó $3 millones en efectivo. Luego, viajó en remis a la otra ciudad, directo al Casino City Center y usó el dinero para apuestas. El hecho ocurrió el martes en la noche en el templo ubicado en Belgrano y 25 de Mayo, en el centro de Venado Tuerto.

El sospechoso aprovechó un acceso sin medidas de seguridad para ingresar al sector privado del inmueble y se apoderó del dinero que se encontraba en el interior de la habitación del sacerdote, identificado como Javier Menna Buzatto.

robo catedral casino (1)

Medios locales informaron que el delincuente ingresó a la Catedral de la Inmaculada Concepción y, aprovechando que la entrada no contaba con medidas de seguridad, logró sustraer millones en efectivo.

Cuando, autoridades de la Iglesia dieron aviso al 911 y elevaron la denuncia. Personal de la Comisaría 2° de la Policía de Investigaciones (PDI) inició un operativo para seguir los pasos del sujeto.

Tras efectuar la denuncia, el jefe de la Región 3 de Venado Tuerto, el comisario supervisor González Luero, alertó a sus pares rosarinos sobre la posible presencia del sospechoso en la ciudad. El dato activó un operativo cerrojo que fue canalizado por el jefe de la Región 2 en Rosario, el comisario supervisor Cristian Rodríguez, quien puso en alerta a la brigada de turno.

Cómo fue el operativo cerrojo para capturar al delincuente

Cuando las autoridades identificaron que se trataba del hombre de 42 años, también comenzó la investigación para conocer si actuó en complicidad con otras personas. Tras horas de investigación, la Policía localizó al sospechoso en el Casino City Center y habría ingresado al lugar para apostar parte del dinero que robó.

La intervención de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletic fue clave para avanzar con la localización. Con apoyo policial, se autorizó el seguimiento mediante las cámaras del casino-hotel y se realizaron mensajes controlados que permitieron ubicar al acusado.

Las cámaras de seguridad de la zona, captaron el momento en que el hombre se dirigió a una remisería cercana tras cometer el ilícito y pidió un auto con destino a Rosario, ciudad que se encuentra a más de 150 kilómetros del lugar de los hechos.

robo catedral casino (3)

Tras la captura, el hombre fue trasladado nuevamente a Venado Tuerto, donde quedó detenido a la espera de la audiencia imputativa y cautelar que se realizará en los próximos días. Además, los fiscales analizan si el sospechoso podría estar vinculado con otros robos de características similares ocurridos en el norte de la provincia de Santa Fe.