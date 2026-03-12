De la pool party al tiroteo: el dueño de la quinta aseguró que no sabía que había delincuentes en la pileta

Tras el operativo en el que murió un integrante de una peligrosa banda, el propietario de la casa en Esteban Echeverría rompió el silencio.

El dueño de la quinta aseguró que no sabía que había delincuentes en la pool party

El dueño de la quinta donde se realizaba la pool party de la que participaron integrantes de una peligrosa banda de delincuentes de zona sur de la provincia de Buenos Aires, aseguró no tener conocimiento de quiénes eran los que contrataron el espacio .

Días atrás agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpieron en la quinta donde se realizaba la fiesta, tras obtener información de que al menos dos sospechosos vinculados a "La Banda del Millón" estaban en el lugar.

Un feroz tiroteo se produjo cuando los efectivos lograron entrar a la casa quinta en Esteban Echeverría. Esta violenta situación escaló y un sospechoso intentó escapar por una ventana, encontrándose luego sin vida del otro lado de la manzana con heridas de bala en el cráneo y tórax.

En el marco de la investigación de lo ocurrido, el dueño de la casa quinta donde ocurrió el violento allanamiento reveló no tener conocimiento de quiénes eran los que contrataron el espacio. "Cuando se alquila la quinta no se pregunta ‘vos sos delincuente, sino no te alquilo'", aclaró en diálogo con la prensa.

Allanamiento pool party (1)

La Policía allanó el lugar tras identificar a dos sospechosos en una foto difundida por redes sociales que revelaba su ubicación.

Respecto a la portación de armas de quienes fueron a la quinta, el dueño manifestó: “Eso es algo incontrolable, yo no me puedo parar como dueño de la quinta y levantarle la remera a la gente que va a hacer una fiesta para ver si tienen armas”.

"Entre amigos en común cayeron dos que si son delincuentes"

"Se pide una foto del DNI y se pide la plata por transferencia para tener los datos de la cuenta", explicó sobre la operación para alquilar este lugar. También enfatizó en que la propiedad fue alquilada a una persona que no tenía nada que ver con la banda delictiva.

"El muchacho que la alquiló no tenía nada que ver, él lo que comentó es que había hecho la fiesta y entre amigos en común cayeron dos que si son delincuentes o no, no lo sé, no los conozco yo", comentó.

Quién era el sospechoso que murió en un tiroteo con la Policía durante una pool party en Esteban Echeverría

“Eran 30 personas, entre amigos en común llegaron estas personas. Vinieron al mediodía, no estaban desde la noche anterior. En las cámaras se puede ver que estaban desde el mediodía", aclaró y dijo que las grabaciones ya están en la Justicia, causa a cargo de la Fiscalía N° 3 de Lomas de Zamora.

Quién era el joven que murió en la balacera con la policía en la pool party

Agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) lograron ubicar a dos sospechosos vinculados a "La Banda del Millón" que se encontraban en el lugar. Con el objetivo ya listo, se libró una orden de allanamiento en la vivienda ubicada en la localidad de 9 de Abril.

En el marco del operativo, un sospechoso intentó escapar por una ventana y luego fue encontrado sin vida del otro lado de la manzana con heridas de bala en el cráneo y tórax.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, domiciliado en Lavallol, partido de Lomas de Zamora. Contaba con una orden de captura vigente desde septiembre de 2022, emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.