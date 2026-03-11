Feroz tiroteo en una pool party de delincuentes: quién era el joven que murió en un enfrentamiento con la policía

Un error en las redes sociales terminó desatando un allanamiento que terminó con un brutal enfrentamiento. Más de 20 jóvenes, fueron sorprendidos en plena fiesta.

La invitación a una pool party en una casa quinta , en el partido bonaerense de Esteban Echeverría , fue el anzuelo que sin querer usaron dos delincuentes con pedidos de captura para que la Policía descubriera dónde estaban. Un error en las redes sociales terminó desatando un allanamiento que terminó con un tiroteo y un ladrón muerto.

El episodio ocurrió cuando agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpieron en la quinta donde se realizaba la fiesta, tras obtener información de que al menos dos sospechosos vinculados a "La Banda del Millón" estaban en el lugar.

Con el objetivo ya listo, se libró una orden de allanamiento en la vivienda ubicada en la localidad de 9 de Abril. En el marco del operativo, un sospechoso intentó escapar por una ventana y luego fue encontrado sin vida del otro lado de la manzana con heridas de bala en el cráneo y tórax.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, domiciliado en Lavallol, partido de Lomas de Zamora. Contaba con una orden de captura vigente desde septiembre de 2022, emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

El frondoso prontuario del delicuente que murió en el tiroteo

En agosto de 2021 fue acusado en una causa por infracción a la Ley de drogas 23.737, que penaliza la tenencia, tráfico, comercialización y producción de estupefacientes.

El joven también enfrentó una acusación por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, en concurso con tenencia ilegal de arma.

Según los registros judiciales, había estado detenido en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, destinada a internos con padecimientos mentales y jóvenes adultos. Recuperó la libertad en agosto de 2023.

Meses después volvió a ser arrestado: en julio de 2024 fue detenido durante allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué, cuando la Policía investigaba el violento ataque a un cardiólogo en Glew. En ese procedimiento lo interceptaron dentro de un Peugeot 208 junto a otros sospechosos, aunque en ese momento quedó detenido por un pedido de captura previo en otra causa.

Cuando los efectivos irrumpieron en la pool party de la quinta, López se encontraba en una habitación de la planta alta de la casa, acompañado de al menos dos jóvenes. Tenía un arma que, se supo luego, en los registros figuraba como robada.

En este último enfrentamiento con la Policía, imágenes tomadas desde el interior de la casa muestran a López vestido con zapatillas blancas, musculosa y bermuda turquesa y gorra negra, se sube a una cama y dispara a través de una ventana hacia los efectivos.

Allanamientos, tiros y muerte

Pasadas las 18 horas, unos 20 agentes ingresaron al grito de “¡Policía!”. Más de 20 jóvenes, entre chicos y chicas, fueron sorprendidos en plena fiesta.

Varios quedaron tirados boca abajo junto a las motos que estaban estacionadas en la entrada. En cuestión de segundos todo se transformó en gritos y en el pedido de que nadie se moviera y que pusieran las manos en la cabeza.

Fue entonces que comenzaron los disparos desde dentro de la casa hacia los policías. Mientras, uno de los sospechosos saltó desde una ventana a un terreno lindero para intentar escapar.

Todo quedó registrado en una cámara que llevaba colocada un policía en su pecho. "Fueron más de 20 disparos", precisó a Clarín una fuente de la investigación.