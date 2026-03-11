Demandó a su mamá por las agresiones en su infancia y ahora tiene que pagarle más de $25 millones

Un tribunal civil condenó a la mujer por los daños que le causó a su hija durante la infancia y adolescencia. Cuáles fueron las denuncias de la joven, que hoy tiene 23 años.

Según la sentencia, las secuelas psicológicas demostraron que el daño sufrido por la demandante continúa impactando en su vida adulta.

Un fallo del fuero civil reconoció la gravedad de una historia marcada por violencia dentro del ámbito familiar. Ante la denuncia de una joven. la Justicia condenó a una mujer a pagar una indemnización millonaria a su hija, quien expuso las agresiones físicas, psicológicas y morales de la que fue víctima durante gran parte de su infancia y adolescencia.

La sentencia surgió en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 7 del partido bonaerense de Morón. El tribunal evaluó testimonios, informes médicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. Tras el análisis del expediente, la magistratura consideró acreditados los hechos denunciados y sostuvo que el caso debía examinarse bajo estándares de derechos humanos y protección de la infancia .

La demandante, que hoy tiene 23 años, inició la acción civil después de abandonar el hogar familiar junto a su padre. En su presentación judicial relató una larga serie de episodios de maltrato que, según afirmó, dejaron secuelas psicológicas permanentes . La Justicia hizo lugar a la demanda y obligó a la mujer a pagarle una indemnización a la joven de $25.583.903.

Años de violencia dentro del entorno familiar

El expediente judicial reconstruyó una historia de violencia que comenzó durante la niñez de la denunciante, y continuó hasta alcanzar la mayoría de edad. En su relato, la demandante describió insultos constantes, humillaciones públicas, agresiones físicas y episodios de encierro dentro del hogar.

Los hechos denunciados incluyeron situaciones de maltrato en distintos ámbitos. Según la presentación judicial, la violencia ocurría tanto dentro de la vivienda como en espacios públicos e incluso durante viajes familiares.

Golpes, descalificaciones y castigos corporales formaron parte de los episodios mencionados en la causa. También se registraron conflictos reiterados que motivaron intervenciones de la escuela y de organismos de protección familiar.

El tribunal examinó declaraciones de testigos que confirmaron parte de estos hechos. Una amiga de la joven relató escenas de humillación pública y episodios de agresión física. Según su testimonio, la víctima también atravesó dificultades vinculadas con la alimentación en ese período.

Otra declaración relevante surgió de una ex trabajadora doméstica del hogar familiar. La mujer describió un ambiente marcado por reproches constantes sobre el aspecto físico y castigos corporales. También mencionó situaciones de violencia dirigidas contra el padre de la joven.

Para la Justicia, el conjunto de estos testimonios permitió reconstruir un contexto familiar atravesado por una modalidad de trato violento y degradante.

Pericias psicológicas y secuelas en la salud

Uno de los elementos centrales del expediente fueron los informes elaborados por profesionales de la salud mental. Las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas detectaron un cuadro de depresión mayor y un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo.

Los especialistas concluyeron que la joven presenta una incapacidad psíquica parcial y permanente del 25%. El informe sostuvo que esa afectación guarda relación directa con los episodios de violencia relatados durante su desarrollo.

maltrato

Los peritajes describieron un cuadro de estrés prolongado desde la infancia. Entre los efectos mencionados aparecieron pérdida de peso, caída del cabello, dificultades para construir vínculos sociales y problemas para sostener relaciones afectivas estables.

El tribunal valoró estas conclusiones como un elemento clave para establecer la responsabilidad civil. Según la sentencia, las secuelas psicológicas demostraron que el daño sufrido por la demandante no se limitó al pasado, sino que continúa impactando en su vida adulta.

La millonaria indemnización

La resolución estableció una indemnización total de $25.583.903, distribuida en distintos rubros vinculados con los daños acreditados en el proceso. El monto principal corresponde al daño psíquico y a la incapacidad sobreviniente. Para ese concepto el tribunal fijó $17.865.503, calculados mediante una fórmula que proyecta ingresos futuros frustrados a partir del salario mínimo, la edad de la víctima y el porcentaje de incapacidad.

El fallo también contempló los gastos necesarios para tratamientos psicológicos y psiquiátricos. En este punto se determinó una suma de $3.218.400, considerando el valor estimado de sesiones terapéuticas durante un período prolongado.

Por último, la sentencia otorgó $4.500.000 en concepto de daño moral. El tribunal sostuvo que este rubro busca reparar la afectación a la dignidad, la tranquilidad y los vínculos personales de la víctima.

Otro aspecto destacado del fallo fue el enfoque jurídico adoptado por la magistratura. La resolución subrayó que todos los hechos denunciados ocurrieron cuando la demandante era menor de edad, lo que exige una protección judicial reforzada para los derechos de niños y adolescentes.

El tribunal remarcó que el sistema judicial tiene la obligación de garantizar la reparación integral cuando se vulneran derechos fundamentales como la dignidad y la integridad personal.

La demandada fue declarada en rebeldía dentro del expediente, ya que no respondió la demanda ni participó del proceso judicial. La sentencia también dispuso que los costos del juicio queden a cargo de la parte condenada.