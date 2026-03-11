Cinco años sin Tehuel de la Torre: perpetua para el asesino y un cuerpo que no aparece

El joven trans de 21 años desapareció tras salir a una supuesta entrevista laboral. Aún hoy, su familia sigue reclamando saber qué pasó y dónde está.

Tehuel de la Torre desapareció un 11 de mazo de 2021, tenía 21 años.

Este 11 de marzo se cumplen cinco años de la desaparición de Tehuel de la Torre. Una búsqueda marcada por el dolor y la incertidumbre. El joven trans salió a una supuesta entrevista laboral en marzo del 2021 y desde entonces no se supo nada más de él.

Aunque uno de los acusados fue condenado a prisión perpetua por el crimen y la desaparición del cuerpo , el paradero de sus restos sigue siendo un misterio y el caso continúa generando reclamos de justicia.

El 11 de marzo de 2021, Tehuel emprendió un trayecto en el partido bonaerense de San Vicente para asistir a una entrevista laboral , en busca de un puesto de mozo. En el camino, se cruzó con su hermana Verónica , a quien le contó que concurriría a encontrarse con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años que le ofreció trabajar de mesero en un evento.

Tehuel llegó a la vivienda de Ramos, donde también se encontraba Oscar Montes, otro acusado, a la tarde de ese 11 de marzo; y desde ese momento se perdió su rastro.

Cinco años y el cuerpo no aparece

El pasado 11 de julio, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la prisión perpetua contra Ramos por el asesinato del joven, tras rechazar los recursos de apelación por parte de la defensa, bajo el cargo de homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual.

Donde está tehuel

La medida, firmada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana que hicieron especial hincapié en la vulnerabilidad de Tehuel como joven trans en situación de informalidad laboral, causa que Ramos aprovechó para atraer a Tehuel hasta su casa.

Otro punto que manifestaron en la resolución es que la desaparición del cuerpo y la quema de pertenencias del joven constituyen un acto simbólico de negación de su identidad, lo que refuerza la existencia de un móvil discriminatorio.

Este apartado está relacionado a que el cuerpo del joven todavía no fue encontrado a pesar de que ya pasaron más de cuatro años de su asesinato.

Las pruebas del homicidio

Las pruebas que permitieron lograr la condena máxima fueron los registros de cámaras de seguridad, la tarjeta SUBE de Tehuel, la geolocalización de su celular, imágenes en el teléfono del acusado donde aparece la víctima, restos calcinados de sus pertenencias hallados en un terreno, análisis de manchas hemáticas con perfil genético coincidente con Tehuel y la conducta evasiva del imputado.

Con respecto al otro acusado en la causa, Oscar Montes, se espera a que se dicte el inicio de su debate por jurados.

La causa inició a partir de que Michelle, la novia de Tehuel, radicó la denuncia por la desaparición en la Comisaría 1° de San Vicente, el 13 de marzo de 2021, tras no tener noticias durante dos días, cuando la Policía geolocalizó el celular de la víctima de Ramos.

Tehuel.jpg

Ramos y Montes, que fueron detenidos en un principio por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio, declararon a la Policía que el damnificado estuvo en el domicilio de Korn, pero una foto tomada a las 20:42 fue encontrada en el teléfono de Tehuel, y esa versión fue descartada.

Los investigadores hallaron la campera del muchacho prendida fuego y luego una muestra de sangre indicó que había ADN de de la Torre en la pared de la casa de Ramos.

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 5 millones de pesos para aquellas personas que aporten datos certeros sobre el paradero de la víctima.

Pese a que ambos siempre manifestaron que no estaban involucrados en el caso, hubo varias pruebas que los contradijeron.

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, dictaminó que Ramos es culpable, no solo del crimen, sino también de la desaparición del cuerpo y "el daño que eso provoca a sus seres queridos".