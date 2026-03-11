Identificaron los restos de 12 desaparecidos en el ex centro clandestino de detención "La Perla"

Un juez de Córdoba confirmó la identificación de restos óseos en el centro de detención. Qué se sabe hasta el momento.

La Perla fue uno de los centros de detención más grandes del país, y comenzó a funcionar en 1976.

Este martes se conoció que los restos de personas enterradas en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla , en la provincia de Córdoba, fueron identificados . Así lo confirmó el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Tras los análisis forenses de restos humanos hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF ) se logró identificar genéticamente a 12 personas cuyos restos fueron hallados en la zona conocida como Loma del Torito, indicaron desde la Justicia.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, fue quien informó de esta identificación. Este sitio donde fueron encontrados los restos pertenece a la Guarnición Militar de La Calera , donde durante la última dictadura militar hubo centenares de detenidos-desaparecidos.

Desde el EAFF indicaron que las autoridades judiciales intervinientes notificarán a las familias los resultados y luego se brindará mayor información sobre la identidad de aquellas personas identificadas. En esta instancia, contando para ello con el consentimiento de las familias involucradas.

centro de detencion La Perla

Cómo fue el proceso de identificación de los desaparecidos

Se especula que en el lugar mantuvieron en cautiverio entre 2.200 y 2.500 personas durante el periodo de 1976 hasta fines de 1978. El proceso de análisis de los restos óseos estuvo orientado a determinar antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período histórico.

La investigación surgió de un convenio de cooperación entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género de Córdoba, conducida por Juan Miguel Ceballos, indicaron que el grado de certeza de las identificaciones alcanza el 100%. Asimismo, continúan realizando pruebas genéticas en otros restos hallados en la misma zona. Esa es la razón por la que el comunicado habla de resultados parciales, ya que se esperan nuevas identificaciones de ese proceso.

EAAF desaparecidos La Perla

El descubrimiento de los restos óseos

El 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el hallazgo de restos humanos en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Malagueño, marcando la primera vez que se encuentran evidencias de este tipo en el sitio casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí durante la última dictadura militar.

El secretario del juzgado, Miguel Ceballos, detalló que los restos fueron hallados durante las primeras jornadas de los 70 días de trabajo proyectados, y destacó el aporte del Ejército, que facilitó las tareas sin poner obstáculos.

centro de detencion la perla cordoba

La Perla fue uno de los centros de detención más grandes del país, y comenzó a funcionar en 1976, poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas, desaparecidas.

Este lugar está ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20 y en la actualidad constituye un espacio para la memoria y la promoción de los Derechos Humanos, con diversas actividades, muestras permanentes y visitas guiadas.