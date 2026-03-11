Cayó "Malvavisco", un peligroso delincuente conocido por su particular apodo

El joven era buscado por la justicia, y tenía atemorizados a los vecinos del barrio.

La policía detuvo al delincuente conocido como “Malvavisco”, quien tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo.

Un operativo policial realizado terminó con la detención de un joven de 24 años, que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por robo. El delincuente , identificado por su apodo “Malvavisco” , fue interceptado durante un control de rutina y quedó inmediatamente a disposición de la fiscalía.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de la localidad chaqueña de Puerto Tirol, quienes realizaban tareas preventivas en la vía pública. Durante un control de identificación, los agentes detuvieron la marcha del joven para verificar su identidad y consultar sus antecedentes.

Al revisar los datos en el sistema policial, los uniformados confirmaron que sobre el sospechoso existía una orden de captura vigente vinculada a una causa por “supuesto robo” . A partir de esa confirmación, los agentes avanzaron con su detención.

Un control policial que terminó con una captura

El operativo se desarrolló en el marco de tareas de prevención que la Policía del Chaco lleva adelante en distintos sectores de la localidad. Este tipo de controles busca verificar identidades, detectar personas con pedidos judiciales y reforzar la seguridad en zonas urbanas.

policia El delincuente fue interceptado durante un control de rutina, y al verificar sus datos en el sistema policial se confirmó la orden judicial en su contra.

Durante uno de esos procedimientos, los agentes interceptaron al joven para realizar la identificación correspondiente. En ese momento solicitaron su documentación y comenzaron la verificación de sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), una base utilizada por las fuerzas de seguridad para consultar antecedentes y requerimientos judiciales.

El resultado de la consulta reveló que el sospechoso tenía un pedido de detención activo emitido en el marco de una investigación penal. La causa se encontraba bajo la intervención de la Fiscalía Penal N.º 6 de la ciudad de Resistencia.

Ante esa situación, los policías procedieron a concretar la detención del joven en el mismo lugar del control. La intervención se realizó sin que se registraran incidentes, según informaron fuentes de la fuerza provincial.

El apodo “Malvavisco” y su presencia en el barrio

El detenido era conocido en su entorno con el apodo “Malvavisco”, un sobrenombre que, según comentarios de vecinos y allegados, surgió de una mezcla de características personales que lo hicieron popular en el barrio, por ser malvado y vizco.

En algunos sectores de la zona también circulaba otro alias: “el azote del barrio Timbó”, una referencia que, de acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, aludía a su presunta participación en distintos episodios delictivos.

Fuentes policiales señalaron que el joven contaría con antecedentes previos, aunque los detalles de esos registros no fueron difundidos oficialmente en el momento de la detención.

malvavusci

El caso volvió a poner en foco la situación de seguridad en distintos barrios del área metropolitana de Resistencia, donde la policía realiza controles preventivos para detectar personas con pedidos judiciales pendientes.

Según indicaron desde la fuerza, estos operativos forman parte de una estrategia destinada a reforzar la presencia policial en la vía pública y facilitar el cumplimiento de órdenes judiciales vigentes.

Una vez confirmada la existencia del pedido de captura, los agentes informaron de inmediato a las autoridades judiciales correspondientes. La causa quedó bajo la intervención de la Fiscalía en turno N.º 10 de Resistencia, en Chaco, que dispuso los pasos a seguir.