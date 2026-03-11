Cómo inscribirse a las Becas Progresar en marzo 2026 y cobrar todos los meses, paso a paso
El trámite para inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026 consta de una guía con sencillos pasos.
Las Becas Progresar constituyen el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos que brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se trata de becas educativas que llegan de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas. ¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026?
El Ministerio de Capital Humano enfatiza que los trámites de Progresar no requieren gestores ni intermediarios. Así, no deben compartirse datos sensibles, claves ni documentos con terceros. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales.
Estos son los pasos para inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026
Para la inscripción en las Becas Progresar en marzo de 2026, se debe estar registrado en la plataforma Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a nuestro nombre. La inscripción se hace a través de la web www.argentina.gob.ar/educacion/progresar.
Recientemente, el Ministerio de Capital Humano habilitó la primera inscripción anual para las Becas Progresar 2026. Habitualmente, el programa cuenta con dos convocatorias anuales: la primera entre marzo y abril, y la segunda entre agosto y septiembre. Cabe recordar que el monto actual de la beca es de $35.000 mensuales y se paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Cuáles son los requisitos para acceder a una de las Becas Progresar 2026
Progresar Nivel Obligatorio:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
- Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Cumplir con la condición de alumno regular.
- Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
Progresar Nivel Superior:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
- Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
- Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
- Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
- La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
- Participar en las actividades complementarias que el programa determine.
Progresar Trabajo:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
- Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
- Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
- Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
