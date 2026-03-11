País La Mañana Becas Progresar Cómo inscribirse a las Becas Progresar en marzo 2026 y cobrar todos los meses, paso a paso

Cómo inscribirse a las Becas Progresar en marzo 2026

Las Becas Progresar constituyen el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos que brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se trata de becas educativas que llegan de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas. ¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026?

El Ministerio de Capital Humano enfatiza que los trámites de Progresar no requieren gestores ni intermediarios. Así, no deben compartirse datos sensibles, claves ni documentos con terceros. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales.

Becas Progresar. Los trámites de Progresar no requieren gestores ni intermediarios. Estos son los pasos para inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026 Para la inscripción en las Becas Progresar en marzo de 2026, se debe estar registrado en la plataforma Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a nuestro nombre. La inscripción se hace a través de la web www.argentina.gob.ar/educacion/progresar.