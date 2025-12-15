Becas Progresar diciembre 2025: cómo cobrar y recuperar el 20% retenido

La ANSES confirmó el cronograma para el último mes del año, además de los requisitos para obtener el reintegro de lo retenido a lo largo del año.

La Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano confirmaron el calendario de pago de las Becas Progresar para diciembre 2025, cuyos desembolsos se realizan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). Como ocurre con las distintas prestaciones, la fecha exacta dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada estudiante.

El monto general del beneficio se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor (es decir, $28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año. En el cierre de 2025, dicha retención ya puede ser reclamada , siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos.

El cronograma difundido oficialmente aplica para todas las líneas del programa y se deposita directamente en las cuentas bancarias habilitadas para cada estudiante. Las fechas de cobro para el último mes del año son:

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

becas-progresar-anses.jpg El monto de las becas se mantiene en $35.000 mensuales, pero los beneficiarios reciben $28.000 por el 20% retenido por ANSES.

Los beneficiarios también pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio web de ANSES o a la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando su número de CUIL y clave de seguridad social.

Cómo recuperar el 20% de las becas retenido a lo largo del año

Si se cumplió con todos los requisitos académicos y administrativos establecidos por el programa, los estudiantes podrán reclamar la devolución del 20% retenido de las cuotas mensuales a lo largo del año. El primer paso importante es que la escuela o institución educativa valide de manera digital la condición de alumno regular.

Para ello, los beneficiarios tienen que asegurarse de que sus datos estén cargados correctamente en el sistema. En caso de que la institución no lo haya realizado, el estudiante debe completar y presentar el Formulario PS.2.68 a través de Mi ANSES o con un turno previo.

Otro punto relevante es que el programa exige que los estudiantes cumplan con las certificaciones escolares en tres períodos durante el año: de marzo a junio, de julio a octubre y de noviembre a diciembre. Este último período corresponde a la verificación anual, y es clave para la liberación del 20% retenido. Se recomienda que los beneficiarios corroboren con anticipación si tienen alguna materia pendiente o si necesitan presentar documentación adicional antes de que cierre el período de certificación en diciembre.

becas-progresar.jpg Si se cumplieron los requisitos académicos y administrativos, los beneficiarios pueden reclamar el 20% retenido a lo largo del año.

Además, algunas líneas del programa pueden requerir la aprobación de materias adicionales o la participación en cursos complementarios, lo que hace aún más importante que los estudiantes se informen sobre los requisitos específicos para su caso. La ANSES se encargará de realizar el pago del monto retenido una vez que las certificaciones sean aprobadas, depositándolo directamente en la misma cuenta en la que se cobra la beca mensual.

Qué son las Becas Progresar y quiénes pueden acceder a ellas

Este programa del Gobierno nacional busca acompañar a miles de jóvenes y adultos en su formación académica, profesional y laboral, buscando garantizar el derecho a la educación. Existen diferentes líneas de becas, según el nivel educativo:

Progresar Nivel Obligatorio (de 16 a 24 años): para quienes deseen finalizar estudios primarios o secundarios.

(de 16 a 24 años): para quienes deseen finalizar estudios primarios o secundarios. Progresar Nivel Superior (hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados): orientado a estudiantes terciarios y universitarios.

(hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados): orientado a estudiantes terciarios y universitarios. Progresar Trabajo (18 a 35 años para quienes no tienen trabajo formal): destinado a quienes realizan cursos de formación profesional en instituciones avaladas por el Ministerio de Capital Humano.

Para acceder a las becas, los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

Edad : entre 16 y 35 años, dependiendo la línea de beca.

: entre 16 y 35 años, dependiendo la línea de beca. Situación laboral: no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Estudios: ser alumno regular en una institución educativa (secundaria, terciaria, universitaria) o estar cursando formación profesional.

Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse. Durante el proceso es necesario cargar datos personales, adjuntar la documentación solicitada y seleccionar el curso, carrera o nivel educativo que desean cursar.