Anses paga un extra de $85.000 por hijo en diciembre 2025 pero la mayoría lo desconoce y no lo reclama: de qué se trata

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) efectúa un pago extra de $85.000 por hijo y la mayoría de los beneficiarios no lo reclama. ¿De qué se trata?

Según lo informó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), en diciembre de 2025 las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,34%. Y lo cierto es que, además de las asignaciones que por derecho legítimo le corresponden a cada beneficiario, también existe un beneficio extra de $85.000 por hijo que la mayoría no reclama. ¿De qué se trata?

Cabe recordar que la Anses consignó que, en el último mes del año, la Asignación Universal por Hijo es de $122.492, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad es de $398.853, la Asignación Familiar por Hijo es de $61.252 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $199.434.

La Ayuda Escolar Anual integra el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de la Anses , y en diciembre de 2025, su valor es de $85.000 por hijo .

En diciembre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,34%.

Cabe resaltar que la Anses abona el monto correspondiente a la Ayuda Escolar Anual a los trabajadores por sus cargas de familia a través de los bancos y correos. La Ayuda Escolar Anual es una asignación de pago único. Para saber si la Anses pagará la escolaridad, es preciso ingresar al sitio de la Anses, hacer click en Mi Anses y luego en Mis Asignaciones. Si el organismo previsional no efectivizó el pago, será necesario presentar el Certificado Escolar de forma virtual para poder cobrarla.

La Ayuda Escolar Anual se abona automáticamente por cada hijo en edad escolar que haya presentado el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre y se encuentre dentro del rango de edad establecido entre los 45 días y los 18 años y que asista a los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual?

Del hijo:

A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Del hijo con discapacidad:

Sin límite de edad.

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.

Para percibir la Ayuda Escolar Anual, como decíamos más arriba, es preciso presentar el certificado escolar cada año. Según lo subraya la Anses, el plazo para efectuar este trámite vence el 31 de diciembre de cada año y consiste en generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES.

A tal fin, se deberán cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo .

> > Presentar un para obtener el formulario para cada . Elegir Generar Certificado , completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

, completar los datos requeridos y seleccionar Generar. Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

El Gobierno destinó 1.398 millones de pesos para pagar la ayuda escolar anual. (Telam)

La Anses subraya que hay que tener en cuenta lo siguiente: