Jubilados ANSES: confirman cuánto cobran con la mínima más el bono y aguinaldo en diciembre 2025

Sin dudas que diciembre es un mes muy esperado por los jubilados . Claro, es que en el último mes del año perciben el importe correspondiente al aguinaldo . En este artículo, te contamos en detalle cuánto cobran los jubilados de la ANSES que cobran el haber mínimo junto con el bono y el aguinaldo en diciembre de 2025 .

Cabe recordar que, en diciembre de 2025 , las jubilaciones , pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,34%, en consonancia con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) registrado en el mes de octubre de 2025.

En el último mes del año, los jubilados perciben el importe correspondiente al aguinaldo.

En diciembre de 2025, los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $581.319,39. Este importe incluye el de la jubilación mínima, el bono mensual adicional y el monto correspondiente al aguinaldo de fin de año.

Así, con el bono y el pago del Salario Anual Complementario (SAC) –aguinaldo-, el desglose de la jubilación mínima en diciembre de 2025 quedó de la siguiente manera:

Haber mínimo base: $340.879,59.

base: $340.879,59. Bono extraordinario : $70.000.

: $70.000. Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79.

En el caso de los jubilados y pensionados, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) efectiviza el pago del aguinaldo –su importe corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el jubilado dentro del segundo semestre de 2025- conjuntamente con los haberes correspondientes en la misma fecha, de acuerdo al calendario habitual que la Anses detalla mes a mes en su sitio oficial.

Es oportuno recordar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24, sancionado por el Poder Ejecutivo el 22 de marzo de 2024) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Por otra parte, otras prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 y el aguinaldo incluido, quedaron estipuladas de la siguiente manera en diciembre de 2025:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57.

Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39.

En diciembre de 2025, los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $581.319,39. Este importe incluye la jubilación mínima, el bono mensual adicional y el monto correspondiente al aguinaldo de fin de año.

A su vez, la Anses subrayó que las jubilaciones y pensiones que no superen los $410.879.59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Asimismo, el organismo previsional resaltó que, en diciembre de 2025, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,34%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo es de $122.492, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad es de $398.853, la Asignación Familiar por Hijo es de $61.252 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $199.434.