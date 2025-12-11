Mostraron sus cajas navideñas del trabajo y son la envidia de TikTok: "Otro nivel"

filmaron un video en el que muestran los productos premium que recibieron y fueron la envidia de miles de usuarios. "Es una compra completa del súper”.

Al mostrar sus cajas navideñas, estas dos trabajadoras se convirtieron en la envidia de miles de usuarios.

A pocos días de las Fiestas de Fin de Año , dos tiktokers generaron furor al mostrar las cajas navideñas que recibieron en sus trabajos. Lejos de los clásicos obsequios básicos, ambas revelaron paquetes llenos de productos premium que despertaron la curiosidad y la envidia de miles de usuarios.

El video, publicado por empleadas de multinacionales, rápidamente acumuló comentarios y comparaciones sobre los beneficios laborales en distintas empresas.

La primera joven trabajadora compartió lo que recibió en la multinacional Unilever y apenas abrió la caja se entendió por qué el video explotó. El paquete incluía una enorme variedad de artículos: cremas, jabones, desodorantes, shampoo, acondicionador, limpiadores, productos para la casa y hasta algunas ediciones especiales pensadas para Navidad . La cantidad sorprendió incluso a quienes ya conocían los beneficios de la empresa.

Les dieron las cajas navideñas en su trabajo y mostraron lo que tenían dentro

La segunda empleada mostró la caja navideña que recibió de la empresa donde trabaja, Prisma, y tampoco se quedó atrás. En su caso, el regalo incluyó una valija y combinaba bebidas, snacks, productos de perfumería y hasta algunos ítems gourmet que no suelen aparecer en los boxes tradicionales.

El video se viralizó en cuestión de horas y generó un pequeño debate anual que ya es tradición en redes: qué empresas dan las mejores cajas navideñas y cuánto varían según el sector.

¿Debes recibir caja navideña en tu trabajo? Lo que dice la legislación

Ante esta costumbre de las empresas y sindicatos de entregar cajas navideñas a sus empleados para las Fiestas de Fin de Año, muchos trabajadores se preguntan si es obligatoria su entrega o no, ya que hay empresas que la entregan y otras que no.

Según información del sitio web del Gobierno Nacional, "ninguna ley vigente en la Argentina dispone la obligatoriedad de que las compañías entreguen la tradicional caja navideña".

En los últimos años, algunas empresas optaron por cambiar las cajas navideñas por vouchers para que sus empleados puedan disfrutar en diferentes locales. No solo es un atributo laboral, sino que además algunas familias argentinas siguen la tradición de regalar las mismas a familiares o amigos, como un gesto de cariño.

¿En qué lugar es obligatorio recibir una caja navideña?

CAJA NAVIDEÑA 2.jpg 1.7 millones de cajas navideñas obsequiará la Anses.

Aunque en nuestro país se trata de un gesto voluntario, un obsequio que depende de cada empleador como una forma de agradecer y reconocer el trabajo durante todo el año, sólo hay un país en el que su entrega es obligatoria.

En España, por ejemplo, la Justicia laboral determinó que, cuando una empresa entrega la “cesta de Navidad” de manera regular y continuada durante varios años, se convierte en un derecho adquirido.

En estos casos en particular, las empresas no pueden suspender su entrega de forma unilateral por razones económicas sin negociar previamente con los empleados o sus representantes. Si lo acuerdan, la entrega puede reemplazarse por otro tipo de compensación, como un voucher para comprar productos o un plus salarial.