"No voy a parar", el desgarrador pedido de la mamá de las hermanitas que murieron en Bahía Blanca

La madre de las hermanas Hecker, que murieron durante la devastadora inundación, hizo un pedido a través de sus redes sociales.

A 9 meses de la devastadora inundación que ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca , Marina Haag, madre de Pilar y Delfina Hecker , las hermanas que murieron en aquel trágico temporal ocurrido a principios de marzo de este año, lanzó un pedido a través de redes sociales.

La mujer pidió a las autoridades que se reconozca como "héroe" a Rubén Zalazar , el chofer de una empresa de transporte que también perdió la vida al intentar resguardar a las menores dentro de su camioneta. Delfina y Pilar Hecker (de 1 y 4 años) fueron arrastradas por la fuerza del agua que corría en las calles de la ciudad aquel 7 de marzo.

Haag expresó su enojo con la municipalidad de la ciudad en provincia de Buenos Aires que no tomó en cuenta el accionar de Zalazar. "Rubén Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca. Ya se sabe que fueron 18 las víctimas fatales de la inundación... lo más trágico fue lo de él, sin conocernos quiso ayudarnos ", expuso en su cuenta de Facebook.

Ruben Salazar.png

"Estoy cansada, pero no voy a parar hasta que se haga el reconocimiento de Rubén como un héroe en Bahía Blanca. ¡Dos hijos se quedaron sin su padre y dos padres sin sus hijas hace 9 meses!", continuó Haag en su estremecedor mensaje publicado en su cuenta.

"A quien corresponda: hace meses vengo pidiendo que Rubén sea reconocido como héroe en Bahía Blanca”, completó.

descargo mama hermanas hecker bahia blanca

Qué se supo de la muerte de Zalazar y las hermanas Hecker en la inundación de Bahía Blanca

Durante el temporal que causó graves destrozos y dejó más de 1.600 evacuados, Zalazar, de 43 años, intentó rescatar a las menores que viajaban con sus padres en un Gol Trend cuando quedaron atrapados por la corriente en la ruta 3.

En un intento desesperado por salvarlas, el hombre, que en ese momento conducía la camioneta de la empresa Andreani, trató de llevarlas a su vehículo, pero la fuerza del agua los arrastró.

camioneta ruben zalazar

El cuerpo de Zalazar fue encontrado el 9 de marzo, luego de varios rastrillajes. Según informaron las autoridades, el hombre, nacido en Viedma y padre de Máximo y Lupe, apareció a unos 150 metros del lugar donde la madre de las niñas había logrado ser rescatada.

Respecto a la muerte de Pilar, de 5 años, fue hallada a comienzos de abril, a unos 40 kilómetros del punto donde había sido vista por última vez. La fiscal del caso, Marina Lara, indicó que la causa de la muerte no se debió a un golpe, sino que la pericia concluyó que falleció por ahogamiento durante la inundación.

En cuanto a Delfina, su cuerpo fue descubierto el 26 de abril en la zona de la Base Naval Puerto Belgrano, en el marco de un nuevo rastrillaje. Para confirmar su identidad, se realizaron estudios genéticos que determinaron que efectivamente se trataba de la bebé de un año.

Pilar - Delfina Hecker- muerto- búsqueda-Bahía Blanca.jpg

El Gobierno nacional vetó la ayuda de 200 millones de pesos por las inundaciones de Bahía Blanca

A fines de junio se conoció que el Gobierno Nacional vetó la ley 27.790 que declaraba en emergencia y catástrofe a la ciudad de Bahía Blanca, como también creaba un fondo de emergencia de 200 millones de pesos para asistencia y reconstrucción de la ciudad. El veto se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 424/2025.

Esta decisión impactó directamente en los bahienses que esperaban la ayuda económica para la reconstrucción de sus viviendas, como también el acceso a créditos blandos para desarrollos productivos.