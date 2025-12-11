Mendoza denunció a 10 padres por no vacunar a sus hijos contra el sarampión: las multas

La provincia tomó medidas judiciales ante el descenso en la vacunación y busca reforzar el cumplimiento del calendario obligatorio.

Mendoza se convierte una de las provincias en multar por no vacunar a los niños

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza confirmó la presentación de 10 denuncias judiciales contra padres que no vacunaron a sus hijos contra el sarampión.

La medida surge en un contexto de incremento de casos y de un sostenido descenso en las coberturas, lo que llevó a las autoridades provinciales a reforzar los controles y avanzar con acciones legales para garantizar la protección sanitaria de la población infantil.

El rebrote de sarampión en Argentina (enfermedad considerada eliminada desde 2016) preocupa a las autoridades sanitaria, además ya se produjo la muerte de siete bebés por tos convulsa en Entre Ríos, por lo que instan a la población a completar los esquemas de vacunación para evitar la reaparición de patologías prevenibles y garantizar la protección de los niños.

La iniciativa fue promovida por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones, dirigido por Iris Aguilar.

Sarampión Tras los últimos casos de sarampión detectados en la Argentina, el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria y recomendó controlarse y vacunarse.

Mendoza es pionera en sancionar la falta de vacunación

La Resolución 2572 permite sancionar a padres, tutores o cuidadores que se nieguen a cumplir con el calendario obligatorio de vacunación, con multas que superan los $300.000, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios.

El protocolo establece que las vacunas deben aplicarse más allá de la voluntad de los adultos responsables y se inicia con la detección del caso, su registro, la notificación formal y la explicación de las consecuencias legales. Luego se otorgan 30 días para completar las dosis faltantes y acreditarlo ante las autoridades, mientras el sistema de salud monitorea el cumplimiento. Si pasado ese plazo la vacunación no se realiza, se activa el proceso sancionatorio: se notifica al Equipo Técnico Interdisciplinario correspondiente, se formula la denuncia correspondiente y se aplican las sanciones previstas en el Código Contravencional.

Actualmente, la vacunación escolar en la provincia supera el 80%, aunque se necesita alcanzar al menos el 95% para evitar brotes. La mayor caída se registra en las dosis del año de vida y los 15 meses (la triple viral y quíntuple), fundamentales para prevenir sarampión, rubéola, paperas, difteria y tos convulsa.

Desde Salud recuerdan que todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas, seguras y se aplican durante todo el año en centros de salud y hospitales.

Calendario Nacional de Vacunación

El calendario de vacunación establece:

6 a 11 meses: doble viral ( dosis cero )

doble viral ( ) 12 meses: triple viral

triple viral 13 meses a 4 años y 11 meses: doble viral (dosis adicional)

doble viral (dosis adicional) 5 años: triple viral

Aclaraciones del Ministerio: