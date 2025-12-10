Quién es la morocha que estuvo a los besos con Martín Demichelis

El exfutbolista protagonizó un momento de pasión en la noche mendocina que no le gustó nada a Evangelina Anderson.

A cuatro meses de poner fin a su matrimonio y, en medio de un escandaloso y millonario divorcio, Martín Demichelis fue grabado mientras compartía la noche con una morocha en Mendoza .

El clip que se viralizó en las redes sociales puso al exfutbolista en medio de la tormenta y la reacción de Evangelina Anderson no tardó en llegar.

En cuanto a las imágenes se puede ver a Demichelis a los besos y sin mayores preocupaciones por tener las cámaras enfrente. Está claro que quiere dar vuelta la página y cerrar el capítulo con la modelo con quien está en pleno divorcio.

Martín Demichelis con la morocha

Según relataron en A la tarde (América) Martín viajó especialmente a Mendoza para encontrarse con la morocha que sería su flamante novia. “A él se lo ve bien, sonriente”, dijeron.

Embed - TREMENDO: DEMICHELIS ACARAMELADO CON UNA MUJER EN MENDOZA

En cuanto a la mujer en cuestión se desconoce quién es la morocha que estuvo a los besos con Demichelis y muchos apuntan a que se trata de una ex pareja del futbolista y no estaría vinculada al mundo del espectáculo.

Tras la viralización del video en redes sociales, Evangelina Anderson no se hizo eco de las imágenes y esquivó el tema.

Wanda Nara apretó a Ian Lucas en MasterChef Celebrity

La noche del martes en MasterChef Celebrity tuvo un momento épico cuando Nara se acercó a Lucas y Anderson que cocinaban juntos y terminó con los rumores sobre un romance entre ellos. En la conversación, Lucas mencionó que Maxi López le ofrece consejos amorosos, a lo que Nara respondió: “Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamorate...”.

Incluso cuando a Ian le consultaron por los rumores de romance con Evangelina dijo que a él puntualmente no le molesta que lo vinculen con la mujer más linda de la Argentina. Wanda insistió en el vinculo entre ellos y la diferencia de edad ya que él tiene 25 y ella 42.

“Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar”, expresó el influencer. Consultado sobre el rango de edad que le atrae, fue tajante. “Me gusta que sepan (sic). De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, señaló, acerca de que prefiere a las mujeres con más experiencia que él. Cuando la conductora preguntó si alguien del programa le interesaba, el youtuber admitió que sí, pero evitó dar nombres o detalles sobre un posible vínculo con alguna compañera.