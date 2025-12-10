Adrián Barilari llega a Neuquén con "Canciones Doradas 2": cuándo y cómo adquirir las entradas

El vocalista de Rata Blanca presenta un espectáculo para toda la familia. El show será en el Casino Magic.

El viernes 12 de diciembre a las 21 en la sala del Casino Magic de la ciudad de Neuquén Adrián Barilari presentará “Canciones Doradas 2” y será el cierre de la gira 2025.

El emblemático miembro activo de la banda Rata Blanca pisará suelo neuquino para llevar un espectáculo con matices que aventuran al espectador a un viaje musical lleno de recuerdos y melodías.

Se trata de un show para toda la familia en el que recorrerá todas sus facetas musicales que pasan desde su disco de covers internacionales en español, su material solista y temas clásicos que lo llevaron a recorrer escenarios del mundo junto a Rata Blanca.

Canciones de artistas como Whitesnake, Bryan Adams, Phil Collins, Kiss, Queen, Toto, Gary Moore y Europe forman parte de álbum “Canciones Doradas 2” que lanzó el cantante en 2023 y ha hecho girar por toda la Argentina.

Barilari estará acompañado de: Beto Topini en Batería, Ariel Vergara en Guitarra, Javier Biscione en Bajo, Juan Collado en Teclados, Demián Báez en Guitarra y Guillermina Pelendir en Coros.

Las entradas se encuentran a la venta en entradauno.com o en la boletería del Casino Magic. El costo del ticket es de $45.000.