Adrián Barilari llega a Neuquén con "Canciones Doradas 2": cuándo y cómo adquirir las entradas

El vocalista de Rata Blanca presenta un espectáculo para toda la familia. El show será en el Casino Magic.

Adrián Barilari en Neuquén 

Adrián Barilari en Neuquén 

El viernes 12 de diciembre a las 21 en la sala del Casino Magic de la ciudad de Neuquén Adrián Barilari presentará “Canciones Doradas 2” y será el cierre de la gira 2025.

El emblemático miembro activo de la banda Rata Blanca pisará suelo neuquino para llevar un espectáculo con matices que aventuran al espectador a un viaje musical lleno de recuerdos y melodías.

Se trata de un show para toda la familia en el que recorrerá todas sus facetas musicales que pasan desde su disco de covers internacionales en español, su material solista y temas clásicos que lo llevaron a recorrer escenarios del mundo junto a Rata Blanca.

Canciones de artistas como Whitesnake, Bryan Adams, Phil Collins, Kiss, Queen, Toto, Gary Moore y Europe forman parte de álbum “Canciones Doradas 2” que lanzó el cantante en 2023 y ha hecho girar por toda la Argentina.

Barilari estará acompañado de: Beto Topini en Batería, Ariel Vergara en Guitarra, Javier Biscione en Bajo, Juan Collado en Teclados, Demián Báez en Guitarra y Guillermina Pelendir en Coros.

Las entradas se encuentran a la venta en entradauno.com o en la boletería del Casino Magic. El costo del ticket es de $45.000.

