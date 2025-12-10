Fiesta de la Confluencia 2026: de los malabares en los semáforos a tocar en el escenario mayor

El artista se presentará en el festival más convocante de la Patagonia que se realizará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132.

La cuenta regresiva para la Fiesta nacional de la Confluencia ya comenzó y la expectativa crece con el correr de los días. Con los artistas ya confirmados y la venta de entradas en marcha, el evento promete ser un éxito como las ediciones anteriores.

Entre los artistas que formarán parte del evento que se desarrollará del 5 al 8 de febrero de 2026 en la Isla 132 se encuentra el cantante que le esquiva a la televisión y que con solo abrir la boca es una “máquina de sacar títulos”.

Se trata nada más y nada menos que de Dillom , el rapero, compositor y productor argentino que se transformó en una estrella del ambiente musical por su estilo crudo, oscuro y eufórico que fusiona trap con punk y hardcore.

Dillom Fiesta de la Confluencia (1).jpg Anahí Cardena

En una entrevista con Mario Pergolini, el interprete de éxitos como “Buenos Tiempos” y “La Primera”, contó detalles de sus inicios poco conocidos por sus fanáticos. Si bien Dillom evitó catalogarse en un estilo musical y aseguró sentirse más alternativo que rock sorprendió al hablar de su talento oculto.

El conductor quiso saber qué otro talento podía mencionar a lo que el cantante sorprendió con su respuesta desconocida. “En un momento era muy bueno. Talento que sirve para, bueno, para ir al semáforo. El Diábolo. He hecho mucho semáforo. Es como un yo-yo, pero sin yo-yo. Y con dos palitos”, dijo.

Durísimo con Coldplay

Durante la nota, Dillom lanzó un fuerte comentario contra Coldplay a quien fue a ver tras su paso por Argentina. “Fui porque me daba curiosidad ver el show y toda la puesta en escena, pero es un poco como ir a comerse un plato de arroz sin aceite”, lanzó sin vueltas.

Su definición sobre el show que brindó la banda de Chris Martin no pasó inadvertida y aclaró que su opinión no fue desde el odio, sino desde la honestidad. Incluso, el conductor quiso saber si podía existir una colaboración, pero fue contundente. “No puedo hacer cosas que no sienta, no me sale”, se sinceró.