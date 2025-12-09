Habilitaron la compra de entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: los packs disponibles

Solo están disponibles, al menos temporalmente, los packs para los 4 días. Todo lo que hay que saber de la Fiesta.

Ya está disponible la compra de algunas entradas para la Fiesta de la Confluencia.

Ya está disponible la compra de entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026 . Con esta monumental celebración a la vuelta de la esquina, la web del evento ya habilitó la posibilidad de adquirir las entradas para los 4 días.

"Para agilizar el proceso, te recomendamos iniciar sesión o crear tu usuario", remarcaron en la cuenta de Instagram oficial. La fiesta será el 5, 6, 7 y 8 de febrero en la Isla 132.

Si bien el acceso es gratuito, existe el "Pase Confluencia", que incluye una serie de beneficios. Las entradas se venderán en formato de pases diarios (cuyos precios aún no han sido confirmados) y un pack completo para los 4 días, que ya está disponible.

Entre los beneficios que presenta el Pase Confluencia, desde la organización detallaron: campo delantero, ingreso diferenciado y prioritario, sector de baños exclusivos, concursos por backstage pass y meet & greets, sector de food trucks especial y photo oportunity exclusivo.

Además, detallaron las ventajas del Pase Confluencia, que es una oportunidad para "estar más cerca de tus artistas favoritos", y de aprovechar los beneficios disponibles a través de Fundacion BPN.

confluencia 202 En su primera participación fue el encargado de abrir la primera noche de festival.

Cuánto sale la entrada para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026

Hasta ahora, se encuentra disponible el Pack Preferencial para los 4 días, con un valor de $60.000. También se puede adquirir el Pack familiar 4x3, cuyo valor es de $180.000. Pueden ser adquiridas ingresando a la página web de la Fiesta de la Confluencia, cliqueando en "entradas" y seleccionando "comprar ahora". A partir de ahí, se abrirá una nueva pestaña a la web de Entrada Uno, donde hace falta crear un usuario o iniciar sesión para poder comprar el pase.

La grilla de la Fiesta de la Confluencia 2026

En la edición 2026, la Fiesta Nacional de la Confluencia contará con la presencia de bandas como Bersuit Vergarabat, Kapanga, No Te Va Gustar, La Beriso y Migrantes.

En un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano, también estarán presentes como solistas: Luciano Pereyra, Luck Ra, FMK, Trueno, Ángela Torres, Karina La Princesita y Dillom.

Emergentes como Lauty Gram, Tuli, Tizishi, Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala), tendrán su oportunidad en el escenario principal. Roze y Rombai también prometen poner a bailar a la Isla.

Gran expectativa por la Fiesta de la Confluencia 2026

La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche. Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete, indicó que el año pasado la convocatoria superó el millón de asistentes, con un impacto económico que alcanzó los 50.000 millones y este año se proyecta un derrame aún mayor, estimado en 65.000 millones. "El espíritu modo Confluencia ya se siente en el aire y promete convertir a la ciudad, una vez más, en el epicentro de la música y la celebración más importante del país”, destacó Pasqualini.

La Municipalidad de Neuquén, además, presentó la nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que reunió año tras año a proyectos musicales de la región rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Las inscripciones ya están habilitadas hasta el 22 de diciembre, con las bases y el formulario disponibles en el sitio oficial del municipio.