Fiesta de la Confluencia 2026: ya están abiertas las inscripciones para participar del Preconfluencia

Si sos cantante solista o tenés una banda y querés tocar en el escenario mayor de la fiesta, esta es tu oportunidad. Entérate como ser parte.

Ya se habilitó la convocatoria para el Preconfluencia 2026.

La Municipalidad de Neuquén abrió oficialmente las inscripciones para la nueva edición del Preconfluencia 2026, el certamen que año tras año permite que artistas locales, provinciales y regionales puedan mostrar su talento y disputar un lugar en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Confluencia .

La convocatoria permanecerá habilitada hasta el 22 de diciembre de este año y apunta a grupos, bandas, dúos y solistas de todos los géneros musicales que residan en la provincia de Neuquén o en el Alto Valle de Río Negro .

El Preconfluencia es, desde su creación, una de las plataformas más importantes para la escena neuquina. Además de la oportunidad de presentarse frente a miles de personas en la Fiesta de la Confluencia, los ocho proyectos ganadores recibirán un premio económico de $800.000 , destinado a fortalecer su trabajo artístico.

La Municipalidad de Neuquén ya habilitó la inscripción para ser parte del Preconfluencia 2026

Un jurado evaluará diversos aspectos como la imagen, la voz, la interpretación musical, la composición y el contenido de las letras. La preselección tendrá lugar del 5 al 12 de enero y el 16 de enero se anunciará la lista definitiva de proyectos que pasarán a la etapa en vivo.

Aquellos interesados en concursar, deberán inscribirse en la página del municipio, de forma gratuita, cargando la información y archivos necesarios. Además, pueden acercarse a la Dirección Municipal de Eventos Culturales en Bouquet Roldán 355.

Presentación en vivo y selección final

Los 12 proyectos seleccionados actuarán durante dos jornadas consecutivas, el 3 y 4 de febrero del 2026, en un escenario en la Isla 132. Allí, un jurado integrado por un representante del Ejecutivo municipal, un productor de trayectoria y un periodista especializado evaluarán cada presentación.

594057058_1265755612242516_2628278723326775099_n_16x9

Tras las actuaciones, los jueces elegirán a los ocho ganadores, que formarán parte de la grilla oficial del escenario principal de la Fiesta de la Confluencia.

El Preconfluencia no solo funciona como vidriera artística, sino también como una herramienta para profesionalizar proyectos musicales emergentes.

Rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026

El evento más convocante de la región, se desarrollará del 5 al 8 de febrero y contará con la presentación de 18 reconocidos artistas y grupos musicales de diversos géneros, con una marcada presencia de referentes juveniles.

Algunos de los grandes referentes musicales que participarán son la Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK. Además, estarán presentes las conocidas bandas de rock Kapanga y No Te Va Gustar.

fiesta de la confluencia 2026 artistas

La Fiesta tendrá también una marcada presencia de artistas juveniles, con Dillom, Lauty Gram y Tuli. Además, los asistentes podrán bailar al ritmo de Ángela Torres, La Joaqui, Karina La Princesita, Roze y Rombai.