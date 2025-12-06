Fiesta de la Confluencia 2026: La Beriso, la banda de Rolo Sartorio vuelve a la Patagonia

El festival más convocante de la Patagonia se realizará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132.

La Beriso en la Fiesta de la Confluencia 2026 / Foto Archivo

En medio de una grilla con fuerte presencia de géneros urbanos y populares, la confirmación de La Beriso en Neuquén asegura la cuota de rock nacional en la Fiesta de la Confluencia 2026 . La banda liderada por Rolo Sartorio es conocida por su estilo directo, sus letras emotivas y una convocatoria fiel en todo el país.

Su presencia en el predio de la Isla 132, del 5 al 8 de febrero, es un pilar fundamental para mantener la diversidad musical del festival. El grupo compartirá escenario con otros referentes del rock como Kapanga y No Te Va Gustar (NTVG).

La trayectoria de La Beriso se forjó en base a la autogestión y la conexión genuina con su público. A lo largo de los años, han cosechado himnos del rock argentino, temas que el público corea a viva voz en cada una de sus presentaciones. Este tipo de show, con una base de fans leal y numerosa, es clave para la organización de la Fiesta.

BERISO.jpg

El rock como pilar del festival

La llegada de La Beriso no solo añade peso musical, sino que refuerza el compromiso de la Fiesta de la Confluencia con el público rockero de la Patagonia. El rock nacional es un género que siempre ha gozado de gran popularidad en la región. Por ello, la noche que la banda se presente será una de las más multitudinarias del evento, que el año pasado superó el millón de asistentes.

La Fiesta mantiene el acceso de entrada libre y gratuita al campo general, lo que facilita que miles de seguidores puedan disfrutar del show de rock sin costo.

La presencia de bandas de la talla de La Beriso es lo que permite al festival proyectar un impacto económico en la ciudad estimado en $65 mil millones, atrayendo turismo y movimiento comercial. El escenario mayor de la Isla 132 está listo para recibir el poderoso show de la banda de Avellaneda en una nueva edición del festival más grande del país.

beriso escenario.jpg

Un festival que no deja de crecer

Con la costa del Limay como telón de fondo, la Confluencia se consolidó como un sello identitario para la ciudad. Su grilla reúne artistas nacionales e internacionales, propuestas para toda la familia y un predio activado desde la tarde con gastronomía, puestos de emprendedores, espacios de descanso y actividades recreativas.

La fiesta se transformó en un potente motor económico: hoteles completos, gastronomía colmada y una gran demanda de servicios turísticos. Cada edición atrae a visitantes del interior de la provincia, del Alto Valle rionegrino y también de Chile.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la organización se sostiene bajo un modelo de “costo cero” para las arcas locales. Toda la estructura —escenarios, producción, sonido, logística y seguridad— se financia mediante auspiciantes privados, productoras y acuerdos comerciales, sin afectar el presupuesto municipal destinado a servicios esenciales.

fiesta confluencia 2025 dia 3 sabado gente María Isabel Sánchez

Este esquema permite mantener la entrada libre y gratuita y sostener una propuesta artística de alto nivel sin impacto directo en las cuentas públicas.

Los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026

Hasta ahora están confirmados, aunque no se descartan algunas sorpresas más, en el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, en febrero de 2026: