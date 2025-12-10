Morena Rial podría recibir una fuerte condena y quedaría en la cárcel más de lo esperado

Mientras tanto la causa avanza ante el pedido del fiscal Patricio Ferrari para elevar el caso a juicio oral.

Con el paso del tiempo Morena Rial tiene más cosas de las que tiene que preocuparse ante el avance de la causa judicial que la mantiene detenida, por momentos en su domicilio pero luego en la cárcel debido al incumplimientos de los pedidos hechos por la Justicia para otorgarle el beneficio. En las últimas horas trascendió que su situación puede tener un nuevo golpe de escena que podría complicarla.

Según se conoció, su causa podría ser elevada a juicio oral posterior a la solicitud del fiscal Patricio Ferrari para avanzar con el proceso, teniendo de respaldo múltiples denuncias que la vinculan con reiteradas entraderas a domicilios.

Sumado a esto, el periodista de espectáculos Ángel de Brito respaldó la información con un posteo en su cuenta de X: “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona” , escribió y publicó el texto presentado a la Justicia.

Mientras tanto la hija del periodista Jorge Rial atraviesa esta etapa de su vida en la unidad penitenciaria de Magdalena, a la espera de resoluciones que determinen cuál será su futuro. Según lo que muestra el Código Penal, entre las posibilidades de un desenlace podría ser una pena que alcanzaría los 10 años de prisión.

Quiénes son los otros imputados

Los dos detenidos Alan Martín Fernández (24), Lautaro Tomás Ledesma (23), y Luna Alexandra González (20), aún prófuga.