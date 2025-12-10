El mensaje "cordial" que L-Gante le mandó a Wanda Nara en el día de su cumpleaños 39

El cantante de cumbia, L-Gante , estuvo como invitado en el programa de Moria Casán , La Mañana con Moria, y respondió sobre a todas la preguntas referidas sobre las mujeres de su vida que le hizo la diva.

L-Gante le confirmó a la conductora que fue real su relación con Wanda Nara : "Fue verdadero, pero por temas de diferencias sanamente nos fuimos distanciando. Hoy estuvo el mensaje por su cumpleaños, le escribí 'Feliz Cumpleaños, te deseo lo mejor, pasala lindo'".

Elián recordó que la conductora de MasterChef Celebrity le enviaba cartas cuando él estuvo preso, pero luego se enojó con él y hasta lo trató de desleal, pero no quiso hablar más sobre este tema, aunque aclaró que no volvería a salir con ella. "¿Te gusta la China?", le preguntó Moria y el artista respondió: "No, trabajamos bien... no me quemés".

Sobre el vínculo con su ex, Tamara Báez, aclaró: "Con Tamara me llevo bien, siempre va a haber respeto porque es la madre de mi hija Jamaica. Las situaciones que hubo era porque éramos jóvenes". El cantante reveló que su récord sexual fue de cinco veces en una noche, pero contó que hace un mes que no tiene relaciones y que le gustaría tener algún encuentro íntimo antes de fin de año.

María Fernanda Callejón confesó que ella estaba buscando algo similar. Se puso de pie y el músico fue al frente y no dudó en darle un beso. "Después chamuyamos", afirmó y Moria acotó que "esto se conoce como un levante". "Soy un objeto sexual", afirmó L-Gante.

L-Gante indignado: pagó una casa y nunca la entregaron

L-Gante abrió su corazón en sus redes sociales exponiendo su dolor en medio de los problemas que tuvo con su ex representante Maxi El Brother con dinero en medio de la discusión. Es que el artista mostró su preocupante situación reclamando un hogar para su familia.

“He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor… que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuantos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió en su cuenta oficial de Facebook en un posteo que luego borró, pero que trascendió debido a que la cuenta mediática Gossipeame alcanzó la publicación y la compartió.

En su escrito sumó: “A mí me enseñaron que la plata va y viene. Y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan. Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar”.

“Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, confesó el músico. “Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”, apuntó sobre la propiedad que le habían prometido y nunca llegó.

Durante octubre en Los Profesionales de Siempre, había dicho: “Eso es lo que siempre salgo a respaldar y salgo el día a día. No solo por mí, sino por mi hija, mi familia y el hogar que me merezco”, dijo y agregó: “Esperemos que se resuelva, que tenga un registro de todo lo que fue, una explicación, respuestas… El millón y medio de dólares obviamente lo voy a reclamar, aunque sea mi parte. Tengo las herramientas necesarias para volver a hacer dinero cuando se me cante”.

“Lo que sí me interesa mucho, que es el jugar con la ilusión de la gente, es la casa en construcción dentro del country San Eliseo que yo estaba esperando tanto porque me rompí la cabeza y el lomo, pero todavía no la tengo”, dijo dejando en claro su dolor por no tener la priopiedad y sentenció: “Nunca frené de trabajar”.