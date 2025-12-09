L-Gante indignado: pagó una casa y nunca la entregaron

L-Gante abrió su corazón en sus redes sociales exponiendo su dolor en medio de los problemas que tuvo con su ex representante Maxi El Brother con dinero en medio de la discusión. Es que el artista mostró su preocupante situación reclamando un hogar para su familia

“ He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor … que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuantos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió en su cuenta oficial de Facebook en un posteo que luego borró, pero que trascendió debido a que la cuenta mediática Gossipeame alcanzó la publicación y la compartió.

En su escrito sumó: “A mí me enseñaron que la plata va y viene. Y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan. Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar ”.

L Gante Face

“Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, confesó el músico. “Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”, apuntó sobre la propiedad que le habían prometido y nunca llegó.

Qué había dicho a fines de octubre sobre el tema

Durante octubre en Los Profesionales de Siempre, había dicho: “Eso es lo que siempre salgo a respaldar y salgo el día a día. No solo por mí, sino por mi hija, mi familia y el hogar que me merezco”, dijo y agregó: “Esperemos que se resuelva, que tenga un registro de todo lo que fue, una explicación, respuestas… El millón y medio de dólares obviamente lo voy a reclamar, aunque sea mi parte. Tengo las herramientas necesarias para volver a hacer dinero cuando se me cante”.

“Lo que sí me interesa mucho, que es el jugar con la ilusión de la gente, es la casa en construcción dentro del country San Eliseo que yo estaba esperando tanto porque me rompí la cabeza y el lomo, pero todavía no la tengo”, dijo dejando en claro su dolor por no tener la priopiedad y sentenció: : “Nunca frené de trabajar”.