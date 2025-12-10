La experiencia paranormal de Máximo Menem Bolocco: afirma que vio a su padre muerto

Máximo Menem Bolocco sorprendió en las últimas horas, al revelar una experiencia “paranormal” vivida tras la muerte de su padre, el expresidente argentino Carlos Menem .

El joven, hijo también de la conductora chilena Cecilia Bolocco, contó con lujo de detalles la experiencia que lo dejó en shock. “ Estábamos en la playa … eran como las tres de la mañana. Todos estábamos cansados. Todos estaban con alguien. Yo estaba solo. En un momento todos se fueron a hacer sus respectivas cosas y yo me quedé con un perro”.

Según su testimonio, en septiembre de 2021, mientras se encontraba con amigos en una casa ubicada frente al mar, aseguró haber visto la figura de su padre a través de un ventanal, una imagen que lo dejó completamente “paralizado”.

Y agregó que la situación tomó un giro inesperado cuando, con la música todavía sonando y el ambiente relajado, miró hacia el ventanal que daba al océano.

carlos-menem-maximo-menem-620x464.png

“Juro por mi vida que miro… y vi a mi papá y digo ‘qué’. No habíamos tomado nada raro. Quedé paralizado y me puse a llorar”, aseguró el hijo del expresidente, al recordar que su padre había muerto pocos meses antes, en febrero de 2021. La visión lo impactó profundamente y lo llevó a un momento de conmoción.

Máximo es hijo de la modelo chilena Cecilia Bolocco y el expresidente argentino Carlos Saúl Menem, tiene 22 años y vive en Chile, desarrolla una carrera como modelo y mantiene una presencia pública constante. En 2018 enfrentó un agresivo cáncer cerebral, del que logró recuperarse tras un extenso y complejo tratamiento que atravesó junto a su madre, proceso que marcó fuertemente su vida personal y mediática.

MAXIMO MENEM BOLOCCO.jpg Máximo, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco, tienen una nueva novia.

El hijo de Carlos Menem, enojado por la serie sobre su padre: "Es una burla"

Carlos Nair Menem cuestionó duramente la producción de la serie "Menem", sobre la vida de su padre y expresidente entre 1989 y 1999. Sostuvo que tergiversa su figura y acusó a su hermana Zulemita, con quien tiene un enfrentamiento familiar, se reavivó tras el estreno de beneficiarse económicamente con la historia.

En un extenso comunicado, el hijo del exmandatario expresó que la serie “es una burla y una absoluta falta de respeto” a quien gobernó Argentina en dos oportunidades. Según remarcó, su padre “nunca habría autorizado este guion” y que de haberlo conocido con anterioridad lo habría rechazado por completo.

Embed

Carlos Nair aseguró que “el personaje con el que pretenden representarlo es alguien inescrupuloso, egocéntrico, mezquino y sin límites. Ridículo y caricaturesco que sólo ambicionaba el poder”. Además, subrayó que la serie “es irreal, falaz y repleta de personajes inexistentes” y que “conlleva la ausencia inexplicable de amigos, familiares y funcionarios que sí lo acompañaron durante esos años”.

También apuntó contra su hermana: “Los que la avalaron y en conocimiento de su contenido, se beneficiaron económicamente de esta historia bochornosa de mi papá”. Y agregó que “conociendo el guion, sólo pueden haberlo autorizado los que se hayan beneficiado materialmente de la producción de esta serie”.

Menem, la serie: éxito y premio

Más allá de las críticas de Carlos Nair, la serie fue un éxito absoluto en la plataformas de streaming Prime Video, además, la caracterización de Menem, a cargo del actor Leonardo Sbaraglia le valió un premio Martín Fierro como mejor actor protagónico de series.

Embed

Aunque aún no hay confirmación oficicial, todo indica que habrá una segunda temporada de la serie, así lo dejó ver el propio actor al coquetear con la posibilidad cuando agradeció el premio.