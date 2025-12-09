La Konga cierra el año en Neuquén: dónde, cuándo y cómo comprar la entrada

La banda integrada por Nelson Aguirre, Diego Granadé y Pablo Tamagnini tocarán en Neuquén con un amplio repertorio bailable y popular.

La banda de cuarteto La Konga llega a Neuquén para despedir el 2025 en lo que será una gala única. Originario de Córdoba, el grupo brilló en la escena musical con el éxito nacional “La cabaña” y se instaló como una de las bandas de “cuarteto romántico”.

Nelson Aguirre, Diego Granadé y Pablo Tamagnini están listos para desembarcar con su show de cierre de año en Mood Live el próximo 20 de diciembre a partir de las 21 horas.

Fue en 2003 cuando lanzó su primer disco "Explosivos" en Villa Dolores. Tiempo más tarde, se publicó "Otra vez", su segundo disco, que trae éxitos como “Te amo” y “Hay otra en tu lugar”.

En 2004, con su tercer material discográfico "Apasionados", grabado en vivo en La Rioja ante 12 mil personas en el estadio del Centro. Ese mismo año participó en el Festival de la Chaya, uno de los eventos más importantes de esa provincia y del país.

En 2005, el cuarto disco “Un sentimiento”, marca uno de los puntos más importantes de la banda. En esta edición se incluye el tema “La cabaña”, con el cual logran reconocimiento a nivel nacional.

Más de 20 años después, el grupo se consolida en Argentina y en el mundo y publican exitosas colaboraciones con artistas como Nahuel Pennisi, Eugenia Quevedo, Ulises Bueno, Carlos Baute, L-Gante, Luck Ra y su más reciente colaboración con Los Rancheros y que lleva como titulo “Cuarteto Ranchero”.

Embed - La K'onga & Los Rancheros - Mujer / El Che y Los Rolling Stones (Video Oficial)

Cómo comprar las entradas

Las entradas están disponibles en el portal flashpass.com.ar y tienen un costo general de $90.000. A este valor hay que sumarle los “cargos por servicio” que cubren los costos técnicos relacionados con la transacción y la seguridad de los datos que tiene un calor de $13.500.

De esta manera, el valor final es de $103.500. También se pueden adquirir en boleteria de Ministro González 40, Neuquén.