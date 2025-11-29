"Se quiere ir": la reacción de Martín Demichelis por el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

Al ex entrenador de River no le habrían caído para nada bien los videos de su exesposa a los besos con el influencer.

Evangelina Anderson está en el foco de atención debido al comienzo de su romance con Ian Lucas , su compañero en el programa "Masterchef Celebrity". Este acercamiento se produjo poco tiempo después de su escandalosa separación de Martín Demichelis , el padre de sus tres hijos, con quien mantuvo una relación de casi 18 años. Aunque la modelo había declarado que no quería iniciar una nueva relación, ahora se la vio muy cariñosa con el youtuber, en una relación que parece ser muy reciente.

El rumor sobre el vínculo entre la modelo y el influencer creció rápidamente en apenas unos pocos días, comenzando con una fuerte conexión y momentos compartidos tras las cámaras. La situación se intensificó al punto de que se viralizó un video donde se los puede ver a ambos a los besos en un boliche porteño , confirmando la relación. A pesar de la evidencia, Eva optó por no dar declaraciones a la prensa sobre este naciente vínculo sentimental.

El creador de contenido sí se acercó a los medios y negó cualquier tipo de especulación: si bien dejó entrever que el clip es real, lo cierto es que indicó que está soltero y que no se está conociendo "con nadie" . Aún así, las imágenes se convirtieron en una prueba fehaciente y otra celebridad los complicó.

Un excompañero de ambos en el reality culinario, Esteban Mirol, se refirió a la química inicial de la pareja: “De entrada se llevaron bien y pegaron onda. Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°”. Mientras la relación se cuece a fuego lento, en el programa "A la tarde" se brindaron una serie de detalles específicos sobre el estado anímico del ex entrenador de River al apreciar el video de su exesposa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1993410828637253782&partner=&hide_thread=false ANDERSON VS. DEMICHELIS: ARRANCÓ EL DIVORCIO DE LOS 100 MILLONES DE DÓLARES



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/cxyjRRcsxi — América TV (@AmericaTV) November 25, 2025

Qué opina Martín Demichelis sobre el flamante romance

El periodista Daniel Fava informó que el técnico no está para nada cómodo con el romance, a pesar de que la ruptura había ocurrido por sus múltiples infidelidades. El comunicador explicó que "Micho está por el piso” y reveló un dato picante sobre el DT: “Pidió tener una salida laboral inmediata, aunque por ahora no tiene nada, no aparece ningún club que lo quiera llevar y se está fumando toda esta novelita en Buenos Aires”. Al mismo tiempo, el panelista confirmó que al estratega “le duele ver a Evangelina en los brazos de otro hombre”.