Evangelina Anderson e Ian Lucas: el video a los besos que confirma el romance

En las últimas horas trascendió un video filmado en un boliche donde se los ve en una situación comprometedora.

MasterChef Celebrity habría encontrado la primera pareja del reality con dos integrantes que generaron sorpresa por los rumores que empezaron a tomar fuerza en las redes sociales y los medios de comunicación. Evangelina Anderson , separada de Martín Demichelis, estaría iniciando un romance con el joven Ian Lucas.

No quedó en un rumor interno del certamen sino que en las últimas horas aparecieron imágenes de ambos disfrutando de en un boliche nocturno donde se los vieron dialogando al oído sobre temas que solo ellos dos saben qué esbozaron.

En una situación confusa, pareciera que ambos se dan un beso en una situación donde al parecer Anderson buscaba hablarle al oído pero un movimiento de Ian Lucas los puso cara a cara.

SE FILTRÓ UN VIDEO DE IAN LUCAS Y EVANGELINA ANDERSON A LOS BESOS EN UN BOLICHE #masterchefcelebrity #LAM

Qué dijo Ian Lucas sobre el romance

Kennys Palacios puso entre la espalda y la pared al participante con preguntas incisivas sobre el inicio de la relación. Al contarle sobre la existencia de los rumores de una relación con una compañera, el joven de 26 años respondió: "¿Yo? No me enteré“. w“Pero si yo no dije el nombre de la compañera”, le retrucó Kennys

“¿Yo? No me enteré“, replicó Lucas y sumó: “Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar”.

Ian lucas habló sobre Evangelina

La fortuna que se disputan Evangelina Anderson y Demichelis: millones de dólares y varias propiedades

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis todavía trae consigo coletazos por la separación que contemplará la división de bienes de una fortuna que cosecharon en 18 años de relación que tuvieron. Será un proceso minucioso ante la gran fortuna que está por medio de ambos.

El periodista Daniel Fava contó detalles que sorprendieron sobre la cifra que se disputarán: serían 100 millones de dólares que fueron cosechados durante la carrera deportiva del exfutbolista que brilló en grandes clubes Europa, la elite del fútbol, y tuvo paso por la Selección argentina.

De ese monto, 80 millones de dólares corresponderían a lo hecho por el entrenador con su carrera como jugador y entrenador, sumado a un departamento propio en el Chateau Libertador donde actualmente se aloja Evangelina con sus hijos. Según trascendió el valor del inmueble ascendería a los 3.6 millones de dólares.

ANDERSON VS. DEMICHELIS: ARRANCÓ EL DIVORCIO DE LOS 100 MILLONES DE DÓLARES



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/cxyjRRcsxi — América TV (@AmericaTV) November 25, 2025

Entre otras cosas la pareja tiene una mansión en Marbella de aproximadamente 9.8 millones de dólares y un domicilio en Alemania que fue vendido en 2022 a cambio de 6.8 millones de dólares. A su vez Fava reveló que deben determinar los